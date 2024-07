Technomar Shipping: Πιστοποιήθηκε για την κυβερνοασφάλεια στα πλοία από τον RINA

Πιστοποιητικό cyber security από τον Νηογνώμονα RINA έλαβε η Technomar Shipping συμφερόντων Γιώργου Γιουρούκου.

Η εταιρεία η οποία έχει την τεχνική διαχείριση 97 πλοίων, μεταξύ των οποίων και τα 68 contaienrships της εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο Global Ship Lease, έλαβε από το «RINA Cyber Security – Verification for ships in service” και την απονομή του πιστοποιητικού. Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της RINA κατά τη διάρκεια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα.

Στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι της Technomar, της RINA και της Global Ship Lease. Ο κ. Thomas Lister, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Ship Lease, ο κ. Παμίνος Γιουρούκος, Στέλεχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμμόρφωσης της Technomar Shipping Inc. και ο Άγγελος Καραντώνης, Vessels IT Manager της Technomar Shipping Inc. Από τον RINA, ο κ. Giosuè Vezzuto, Marine Executive Vice President, και ο κ. Σπυρίδων Ζολώτας, South Europe & MEA Marine Senior Director, διηύθυναν την εκδήλωση.

Το “RINA Cyber Security – Verification for ships in service” αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Technomar για τη διαχείριση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο με κατάλληλες, διαδικασίες και τεχνικούς ελέγχους επί του πλοίου. Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού – ΙΜΟ, του IACS και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, καθώς ανταποκρίνεται στην επιχειρησιακή ανάγκη για τα εν υπηρεσία πλοία, τα οποία θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια, να έχουν παρόμοιο επίπεδο προστασίας της κυβερνοασφάλειας με τα νεότευκτα.

Ο κ. Παμίνος Γιουρούκος, σχολίασε: “Οι πελάτες μας, όπως η Global Ship Lease, επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στη χρήση επιχειρησιακών δεδομένων υψηλής συχνότητας για να προωθήσουν την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την απαλλαγή από τον άνθρακα σε όλους τους στόλους τους. Στην Technomar, υποστηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες αναβαθμίζοντας προληπτικά τις υποδομές κυβερνοασφάλειας επί του πλοίου, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες και επενδύοντας στους ανθρώπους μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι είναι καλά εξοπλισμένοι για την ασφαλή διαχείριση της τεχνολογίας και των σχετικών διαδικασιών και διεργασιών. Μέσω της επαλήθευσης των διαδικασιών από τον RINA είμαστε στην ευχάριστη θέση να βεβαιώσουμε και να πιστοποιήσουμε το επίπεδο ασφάλειας που έχει επιτευχθεί, διασφαλίζοντας ότι τα εν υπηρεσία πλοία μας, το προσωπικό και οι λειτουργίες μας προστατεύονται κατάλληλα”.

Ο Μιχάλης Βρεττός, Senior Cyber Security Expert του RINA, δήλωσε: “Η κυβερνοασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες που σκέφτονται μπροστά, όπως η Technomar, οι οποίες αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για να ενισχύσουν τις επιχειρησιακές επιδόσεις και τη συνδεσιμότητα επί του πλοίου. Δεδομένου ότι οι απειλές στον κυβερνοχώρο στοχεύουν αδιακρίτως τόσο τα ενεργά πλοία όσο και τα νεότευκτα, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης από την Technomar είναι σημαντική. Επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία δεν είναι μόνο ασφαλής στο παρόν αλλά και καλά προετοιμασμένη για τις μελλοντικές προκλήσεις”