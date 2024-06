Έρευνα της «Ν»: Ρότα με βάση τα κριτήρια ESG – Βελτίωση επιδόσεων από τις εισηγμένες

Βελτιωμένες επιδόσεις σε επίπεδο Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) κατέγραψαν το 2022 οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Όπως φανερώνει μεγάλη έρευνα της «Ναυτεμπορικής» πάνω στις εκθέσεις ESG των εισηγμένων Ελλήνων πλοιοκτητών, η μεγάλη πλειονότητα κατόρθωσε να βελτιστοποιήσει το περιβαλλοντικό προφίλ των στόλων της, χαμηλώνοντας τον Ετήσιο Λόγο Αποδοτικότητας (AER), αλλά και τον Λειτουργικό Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (EEOI). Ο AER (gr CO 2 / DWT-mil) υπολογίζεται από τις εκπομπές άνθρακα ενός πλοίου ανά ακριβή χωρητικότητα-απόσταση, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως η κατανάλωση καυσίμου, η απόσταση που διανύει το πλοίο και το σχέδιο αυτού. Είναι ένα μέτρο που υιοθετήθηκε από την πρωτοβουλία Poseidon Principles. Ο EEOI (gr CO 2 / Tonne-mile) είναι ο λόγος των ετήσιων συνολικών εκπομπών CO 2 ανά μεταφορικό έργο, όπως ορίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). Σε απόλυτες Scope 1 εκπομπές, καταγράφηκε σχεδόν απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε αυτές που κατάφεραν να τις μειώσουν και σε αυτές που τις αύξησαν. Εδώ, όμως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μεταφορικό έργο που εκτελεί η κάθε εταιρεία, αλλά και οι ταχύτητες των πλοίων που επιτάσσουν οι αγορές.

Σημαντικά βήματα, όμως, έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και στο πεδίο της συμπερίληψης και της διαφοροποίησης του εργατικού δυναμικού. Ο ρόλος των γυναικών ενδυναμώνεται σταθερά στα γραφεία των ναυτιλιακών, αναλαμβάνοντας αυξητικά και θέσεις ευθύνης είτε στα διοικητικά συμβούλια είτε ως επικεφαλής συγκεκριμένων τμημάτων. Φυσικά, τα μερίδια των γυναικών στην πλειονότητα των εταιρειών παραμένουν ακόμη σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με αυτά των ανδρών, ενώ αρκετά περιορισμένος είναι και ο αριθμός των γυναικών που απασχολούνται στα πλοία. Το τελευταίο, όμως, στοιχείο ίσως συνδέεται και με τη μειωμένη ελκυστικότητα που παρουσιάζει το ναυτικό επάγγελμα στη νέα γενιά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σχεδόν όλες οι εισηγμένες διόγκωσαν σε μεγάλο βαθμό το δυναμικό τους σε πληρώματα, απόρροια της σημαντικής επέκτασης των στόλων τους. Στη λίστα που συνέταξε η «Ναυτεμπορική» περιλαμβάνονται οι 15 εταιρείες που δημοσίευσαν εκθέσεις για το 2022, από τις συνολικά 26 που διαπραγματεύονται στο αμερικανικό χρηματιστήριο έως και το τέλος του 2023.

Costamare: Ανταγωνιστικοί σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο

«Είμαστε προσηλωμένοι στην απόδοση αξίας στους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζομένους και την κοινωνία, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας και μεγιστοποιώντας, παράλληλα, τον θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε μακροχρόνια επιτυχία και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο». Αυτό ήταν το μήνυμα του CEO της Costamare, Κωνσταντίνου Κωνσταντακόπουλου, στην τελευταία έκθεση ESG που δημοσίευσε η ναυτιλιακή.

Η εταιρεία κατόρθωσε το 2022 να βελτιώσει τον ετήσιο λόγο αποδοτικότητας (AER), μετά από τρία συναπτά χρόνια ανοδικών μετατοπίσεων, λόγω υψηλών ταχυτήτων. Ειδικότερα, ο AER μειώθηκε στις 7,58 μονάδες από 8,02 μονάδες το 2021, ενώ ο EEOI υποχώρησε στις 14,26 μονάδες από 14,36 μονάδες. Την ίδια ώρα, οι συνολικές άμεσες εκπομπές αυξήθηκαν ελαφρά στους 5 εκατ. τόνους CO2 το 2022 από 4,99 εκατ. τόνους CO2 έναν χρόνο πριν, παρότι οι συνολικές αποστάσεις που διήνυσαν τα πλοία ενισχύθηκαν στα 8,3 εκατ. ναυτικά μίλια από 7,4 εκατ. ναυτικά μίλια το 2021.

Η Costamare εφαρμόζει μια ολιστική στρατηγική μετασκευών για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του στόλου, ενώ την ίδια ώρα ενισχύει τη χρήση βιοκαυσίμων και εστιάζει στην αξιοποίηση των υποδομών παροχής ισχύος από τη στεριά.

Η ελληνική ναυτιλιακή αύξησε, παράλληλα, σημαντικά το προσωπικό στις θάλασσες, φτάνοντας το 2022 τους 4.879 ναυτικούς από 2.842 το 2021. Σε επίπεδο συμπερίληψης και ποικιλομορφίας, από τους 5.030 υπαλλήλους που απασχολεί συνολικά η Costamare, οι 4.984 είναι άντρες και οι 46 γυναίκες, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων εργάζεται στα γραφεία.

O στόλος της εταιρείας αποτελείται από 68 containerships, συνολικής χωρητικότητας 513.000 TEUs, και 37 bulkers, χωρητικότητας 2,53 εκατ. DWT.

Capital Product Partners: Μετασχηματισμός με πίστη στο LNG

«Υιοθετούμε το LNG ως καύσιμο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του στο παζλ της ενεργειακής μετάβασης. Το LNG ξεχωρίζει για την ευελιξία του, την ευθυγράμμιση με τη ζήτηση της αγοράς, τη στήριξη των στόχων της απανθρακοποίησης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και τη συνεισφορά στην ανάπτυξη των υποδομών» σχολιάζει ο CEO της Capital Product Partners, Τζέρι Καλογηράτος.

Αυτή η «πίστη» στο LNG μεταφράστηκε τους προηγούμενους μήνες στον μετασχηματισμό της εταιρείας ως σχεδόν «αποκλειστικού» παίκτη μεταφοράς του αερίου, αποεπενδύοντας σταδιακά από τα containerships.

Τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ήταν και ο κύριος λόγος της αύξησης του AER της εταιρείας στις 7,19 μονάδες, συγκριτικά με τις 6,54 μονάδες του 2021, και του EEOI στις 14,91 μονάδες από 10,64 μονάδες. «Η φύση του εμπορίου LNG μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης χαρακτηρίζεται από διελεύσεις υψηλής ταχύτητας, επηρεάζοντας σημαντικά το αποτέλεσμα» εξηγεί η ναυτιλιακή.

Παρ’ όλα αυτά, οι συνολικές εκπομπές CO2 υποχώρησαν σε 1,08 εκατ. τόνους το 2022 από 1,11 εκατ. τόνους έναν χρόνο πριν. Αυτή η βελτίωση οφείλεται, σύμφωνα με την Capital Product Partners, στη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, που προσφέρει το LNG.

O αριθμός των ναυτικών της εταιρείας έμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Συγκεκριμένα, στα πλοία της ναυτιλιακής εργάστηκαν 1.010 επαγγελματίες το 2022 από 1.051 το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Capital, το 35% του προσωπικού στη στεριά ήταν γυναίκες και το 65% άντρες, έναντι 33% και 67% το 2021.

H ναυτιλιακή ελέγχει 22 πλοία, εκ των οποίων 9 LNG carriers και 13 containerships, χωρητικότητας άνω των 2,1 εκατ. DWT, αναλογία που θα αλλάξει μετά την παράδοση νεότευκτων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και την πώληση βαποριών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Danaos Corporation: Λύση των προβλημάτων κερδοφόρα

«Πιστεύουμε ότι ο σκοπός της δραστηριότητάς μας είναι να λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων και του πλανήτη κερδοφόρα, αντί να κερδίζουμε από το να δημιουργούμε προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδιώξουν άμεση πρόοδο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Οι καταναλωτές ήδη ζητούν περισσότερες περιβαλλοντικές εναλλακτικές». Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και CEO της Danaos Corporation, Γιάννης Κούστας, στην τελευταία έκθεση ESG της εταιρείας.

Ο ετήσιος λόγος αποδοτικότητας (AER) της εισηγμένης διαμορφώθηκε το 2022 σε 8,46 μονάδες, έναντι 8,7 το 2021, ενώ ο ΕΕΟΙ μειώθηκε στις 15,68 μονάδες από 16,01 μονάδες. Παράλληλα, οι εκπομπές του στόλου υποχώρησαν το 2022 στους 3,67 εκατ. τόνους από 3,72 εκατ. τόνους έναν χρόνο πριν.

Ανάμεσα στα εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα η εταιρεία ξεχωρίζει την πράσινη μεθανόλη, έχοντας, άλλωστε, παραγγείλει πλοία που θα μπορούν να αξιοποιούν τη μεθανόλη ως βασικό μέσο πρόωσης. Από την άλλη, η Danaos χαρακτηρίζει τα βιοκαύσιμα ως μεσοπρόθεσμη λύση, έχοντας προμηθεύσει πέντε βαπόρια με μίγματα βιοκαυσίμων, ενώ εξετάζει και την τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

Σε εργασιακό επίπεδο, ο αριθμός των ναυτικών της ναυτιλιακής παρέμεινε σχετικά σταθερός, καθώς το 2022 απασχόλησε 1.435 επαγγελματίες της θάλασσας από 1.459 το 2021. Παράλληλα, η Danaos διατήρησε στα ίδια επίπεδα την αναλογία των γυναικών τόσο στο σύνολο του προσωπικού (44%) όσο και σε διευθυντικές θέσεις (22,7%).

Στον στόλο της Danaos εντοπίζονται 68 containerships, συνολικής χωρητικότητας 421.293 TEUs, ενώ, παράλληλα, «τρέχει» ναυπηγικό πρόγραμμα για 12 βαπόρια, χωρητικότητας 91.430 TEUs. Η ναυτιλιακή έχει επεκταθεί και στα bulk carriers, έχοντας υπό την κατοχή της 10 capes, χωρητικότητας άνω του 1,6 εκατ. DWT.

Diana Shipping: Ενεργή συμμετοχή στο ταξίδι προς ένα βιωσιμότερο μέλλον

«Ως ένας σημαντικός παίκτης στον ναυτιλιακό κλάδο, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να κατευθύνουμε τη βιομηχανία προς ένα βιωσιμότερο μέλλον. Συμμετέχουμε ενεργά στο ταξίδι ESG της βιομηχανίας μας, αγκαλιάζοντας την καινοτομία, δημιουργώντας ουσιαστικές συνεργασίες και διασφαλίζοντας την οικονομική ανθεκτικότητά μας» αναφέρει η Director και CEO της Diana Shipping, Σεμίραμις Παληού.

Βελτιωμένο ήταν το 2022 το περιβαλλοντικό προφίλ του στόλου της εταιρείας. Ειδικότερα, ο AER υποχώρησε από τις 3,16 μονάδες το 2021 σε 3,03 μονάδες, o EEOI από τις 7,02 μονάδες στις 6,67 μονάδες, ενώ την ίδια ώρα οι Scope 1 εκπομπές μειώθηκαν στους 807.102 μετρικούς τόνους CO2 το 2022 από 903.217 τόνους έναν χρόνο πριν. H Diana Shipping έχει θέσει σε ισχύ ένα διευρυμένο πλάνο απανθρακοποίησης του στόλου, μέσα από τη χρήση ψηφιακών μέσων παρακολούθησης της αποδοτικότητας και με δοκιμές σε νέα καύσιμα, ενώ σκοπεύει να καταλήξει στο «καύσιμο επόμενης γενιάς» που θα αξιοποιηθεί από τα πλοία της. Η ναυτιλιακή πάντως έχει παραγγείλει bulkers, τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με μηχανές διπλού καυσίμου μεθανόλης.

Όσο για τις επιδόσεις της εταιρείας σε επίπεδο συμπερίληψης και διαφοροποίησης, κατάφερε να βελτιώσει την αναλογία των γυναικών στο προσωπικό στις θάλασσες σε 1,6% (25 γυναίκες ναυτικοί το 2022) από 1% το 2021 (10 γυναίκες) και στο 36% στη στεριά (45 γυναίκες) από 35% το 2021 (42 γυναίκες). Τέλος, σε επίπεδο θέσεων ευθύνης, το 18% ανήκε το 2022 σε γυναίκες από 11% ένα έτος πριν. Σημειώνεται ότι η ναυτιλιακή αύξησε θεαματικά τον αριθμό των ναυτικών που απασχολεί σε ετήσια βάση (1.547 το 2022, έναντι 708 το 2021).

Η Diana Shipping έχει υπό την κατοχή της 38 εν ενεργεία bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 4,5 εκατ. DWT, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το υπό ναυπήγηση τονάζ.

Dorian LPG: Με ισχυρή αίσθηση ευθύνης

«Αρνούμαστε τα κλισέ στις στρατηγικές ESG και εστιάζουμε στην ουσία και στην επιδίωξη της προόδου. Οι στόχοι μας συνάδουν με τις αξίες που κληρονομήσαμε από μια μακρά παράδοση ναυτιλιακών υπηρεσιών, η οποία είναι μια ισχυρή αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πελάτες, τους εργαζομένους, την κοινότητα και το περιβάλλον» υπογραμμίζει ο Πρόεδρος και CEO της Dorian LPG, Γιάννης Χατζηπατέρας.

Η ναυτιλιακή σημείωσε σημαντικές βελτιώσεις σε AER, EEOI και εκπεμπόμενους ρύπους. Συγκεκριμένα, ο ΑΕR υποχώρησε στις 6,83 μονάδες το 2022 από 7,25 μονάδες το 2021, ο EEOI στις 16,90 μονάδες από 17,56 μονάδες, ενώ οι συνολικές εκπομπές CO2 μειώθηκαν στους 701.852 τόνους το 2022 από 748.051 τόνους έναν χρόνο πριν.

Η Dorian LPG έχει θέσει σε ισχύ ένα διευρυμένο πρόγραμμα αξιοποίησης συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας (ESDs) σε όλο τον στόλο, ενώ έχει «στήσει» εσωτερικά ένα group «Νέων Τεχνολογιών», διερευνώντας καινοτόμες τεχνικές λύσεις και πιθανές επιλογές εναλλακτικών καυσίμων. Σημειώνεται ότι τους προηγούμενους μήνες η εισηγμένη «μπήκε στον χορό» των παραγγελιών πλοίων μεταφοράς αμμωνίας, έχοντας εκφράσει το ενδιαφέρον της και για την τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα.

Η ναυτιλιακή απασχόλησε 476 ναυτικούς στα πλοία του στόλου της από 500 το 2021, ενώ η αναλογία ανδρών – γυναικών στο προσωπικό στη στεριά διαμορφώθηκε στο 65% – 35%, όταν το 2021 ήταν 65,4% – 34,6%. Σημειώνεται ότι το 2022 συνολικά 10 νέες γυναίκες δόκιμοι εντάχθηκαν στο pool της εταιρείας, όσες και το 2021.

Ο στόλος της Dorian LPG αποτελείται από 25 μοντέρνα VLGCs (Very Large Gas Carriers), συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων διπλού καυσίμου LPG, χωρητικότητας άνω του 1,76 εκατ. κυβικών μέτρων.

EuroDry: Πρωτοβουλίες ευθυγραμμιζόμενες με το όραμα των ESG

«Με το βλέμμα στο μέλλον, είμαστε ενθουσιασμένοι που θέτουμε ακόμη πιο φιλόδοξους νέους στόχους ESG και πρωτοβουλίες που ευθυγραμμίζονται με το μακροχρόνιο όραμα και τη στήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο και ισότιμο μέλλον για όλους». Αυτό ήταν το μήνυμα του CEO της EuroDry, Αριστείδη Πίττα, κατά την τελευταία έκθεση ESG της εταιρείας.

Το ενισχυμένο μεταφορικό έργο που εκτέλεσαν τα πλοία της EuroDry κατά 13,9% σε ετήσια βάση οδήγησε και σε αύξηση των εκπομπών. Συγκεκριμένα, οι Scope 1 εκπομπές διαμορφώθηκαν στους 203.844 μετρικούς τόνους CO2 το 2022, από 166.818 τόνους έναν χρόνο πριν. Η ναυτιλιακή δεν γνωστοποίησε στοιχεία για τον ΑΕR, αλλά επεσήμανε ότι ο EEOI σημείωσε οριακή άνοδο στις 8,94 μονάδες το 2022 από 8,74 μονάδες το 2021.

Η EuroDry αναβάθμισε το μίγμα καυσίμων που χρησιμοποιεί στον στόλο της σε υψηλής ποιότητας και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καύσιμα που συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ενώ εφαρμόζει διάφορα ψηφιακά λογισμικά που καταγράφουν την απόδοση του στόλου.

Παράλληλα, κατά το εξεταζόμενο διάστημα αύξησε το προσωπικό που απασχολεί στις θάλασσες, έχοντας 407 ναυτικούς στα πλοία της από 397 το 2021. Όσο για την αναλογία ανδρών – γυναικών στο προσωπικό της στεριάς σημειώθηκε οριακή βελτίωση: 57,4% άνδρες – 42,6% γυναίκες το 2022, έναντι 57,81% άνδρες – 42,19% γυναίκες το 2021.

Στον στόλο της EuroDry εντοπίζονται σήμερα 13 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 918.502 DWT.

Euroseas: Ένα καλύτερο μέρος για τις επόμενες γενιές

Αντίστοιχο είναι το μήνυμα του Αριστείδη Πίττα και για τη Euroseas, την ετέρα εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία, στην οποία είναι επικεφαλής. «Πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνες και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας και την ευημερία των μελών μας. Εάν όλοι δουλέψουμε συνεργατικά με στόχο να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις μας βιωσιμότερες, καθαρότερες και περιεκτικότερες, θα συνεισφέρουμε στο να κάνουμε αυτόν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για τις επόμενες γενιές».

Η επέκταση του στόλου οδήγησε σε αυξημένο μεταφορικό έργο και κατ’ επέκταση άνοδο των εκπομπών από τα πλοία της εισηγμένης. Η μέτρηση κατέδειξε ότι οι Scope 1 εκπομπές ανήλθαν στους 557.057 μετρικούς τόνους CO2 το 2022 από 474.436 τόνους έναν χρόνο πριν, ενώ ο EEOI ενισχύθηκε στις 25,65 μονάδες από 19,65 μονάδες το 2021. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν έγινε γνωστή η αξιολόγηση της εταιρείας σε επίπεδο AER.

Πέρα από την ψηφιακή παρακολούθηση των επιδόσεων του στόλου, η Εuroseas έχει εξοπλίσει ορισμένα βαπόρια με συστήματα που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν υποδομές παροχής ισχύος από τη στεριά κατά τον ελλιμενισμό. Την ίδια ώρα, έχει ξεκινήσει και ένα διευρυμένο πρόγραμμα εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε πολλά πλοία.

Η ναυτιλιακή βελτίωσε ελαφρώς την αναλογία ανδρών – γυναικών στο προσωπικό της στεριάς (57,4% – 42,6% το 2022 από 58% – 42% το 2021), ενώ αναφορικά με τους επαγγελματίες της θάλασσας, απασχόλησε 704 ναυτικούς το 2022, έναντι 806 έναν χρόνο πριν.

Στον στόλο της Euroseas εντοπίζονται σήμερα 20 containerships, συνολικής χωρητικότητας 61.661 TEUs, ενώ αναμένει την παράδοση έξι ακόμη νεότευκτων. Αφού τα παραλάβει, ο στόλος της θα φτάσει τα 75.461 TEUs.

Global Ship Lease: Επενδύσεις σε 4 πυλώνες απανθρακοποίησης

«Βραχυπρόθεσμα, πιστεύουμε ότι η μείωση των εκπομπών μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των εν ενεργεία πλοίων -τόσο τεχνικά όσο και λειτουργικά- θα προσφέρει τα πιο άμεσα και απτά κοινωνικά οφέλη και οικονομικές αποδόσεις. Έχοντας αυτό κατά νου, οι τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής απανθρακοποίησης και ενίσχυσης του στόλου βραχυπρόθεσμα είναι οι συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας, τα δεδομένα, τα καύσιμα και η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)» σημειώνει ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Global Ship Lease, Γιώργος Γιουρούκος.

Η ναυτιλιακή εφαρμόζει διάφορες πρωτοβουλίες γύρω από αυτούς τους πυλώνες, όπως η εμβάθυνση της συνεργασίας με τους ναυλωτές για τρόπους αναβάθμισης των υφιστάμενων πλοίων, τα αυτοματοποιημένα δεδομένα παρακολούθησης της απόδοσης των πλοίων, οι εργασίες στον στόλο για να είναι συμβατός με τη χρήση βιοκαυσίμων, και, τέλος, η επένδυση σε κοινοπραξία που ασχολείται με το CCS και η καθιέρωση προϋπολογισμού Έρευνας και Ανάπτυξης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σε μια περίοδο αύξησης των «vessel-owning days», η εταιρεία κατόρθωσε να συγκρατήσει τις εκπομπές, με αποτέλεσμα ο AER να βελτιωθεί στις 10,03 μονάδες το 2022 από 10,6 μονάδες το 2021 και ο EEOI στις 21,4 μονάδες από 23 μονάδες. Οι Scope 1 εκπομπές αναρριχήθηκαν στους 3,26 εκατ. τόνους CO2 από 2,84 εκατ. τόνους το 2021.

Σε εργασιακό επίπεδο, ο συνολικός αριθμός των ναυτικών στο pool ενισχύθηκε στους 3.071 το 2022 από 2.798 το 2021. Όσο για τις γυναίκες εν πλω, μειώθηκαν στις 9 το 2022 από 13 έναν χρόνο πριν. Στο προσωπικό στη στεριά η αναλογία των γυναικών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε ετήσια βάση (36% το 2022, 38% το 2021). Πάντως, η εταιρεία καλωσόρισε το 2022 την πρώτη γυναίκα Director στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Global Ship Lease ελέγχει 68 containerships, συνολικής χωρητικότητας 375.406 TEUs.

Navios Maritime Partners: Διάλογος και συνεργασία η απάντηση στις προκλήσεις

«Παραμένουμε ταπεινοί μπροστά στις προκλήσεις που έρχονται. Το μονοπάτι για τη βιωσιμότητα απαιτεί συνεργασία και προθυμία να μάθει ο ένας από τον άλλον. Συνεχίζουμε να είμαστε προσηλωμένοι στην ενεργό συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, ΜΚΟ, ρυθμιστικών οργάνων και ομολόγων εντός της βιομηχανίας για να προωθήσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και μαζί να βρούμε λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο». Με αυτό το μήνυμα εισάγει τους αναγνώστες στην τελευταία έκθεση ESG της Navios Maritime Partners η Πρόεδρος και CEO, Αγγελική Φράγκου.

H εισηγμένη δεν έδωσε στοιχεία για τον AER, αλλά η μέτρηση του EEOI (Energy Efficiency Operating Indicator) φανέρωσε βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα. Συγκεκριμένα, ο EEOI, δηλαδή οι συνολικές εκπομπές ανά τονο-μίλι, υποχώρησε κατά 14,88% σε ετήσια βάση. Αυτά τα καλύτερα αποτελέσματα αποδόθηκαν από την εισηγμένη στις «φυσικές βελτιώσεις» σε πλοία και στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό δρομολογίων, αλλά και στην αξιοποίηση του στόλου. Η Navios παρακολουθεί στενά και τις εξελίξεις στο πεδίο των εναλλακτικών καυσίμων, έχοντας παραγγείλει πλοία που θα μπορούν να καίνε, μετά από μετασκευές, LNG ή μεθανόλη.

Όσο για τις επιδόσεις της εισηγμένης στο πεδίο της συμπερίληψης και της διαφοροποίησης, εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά ποσοστά στα μερίδια των γυναικών τόσο στο σύνολο του προσωπικού (46%, αμετάβλητο σε σχέση με το 2021) όσο και σε θέσεις ευθύνης (39% γυναίκες στο management το 2022 – 40% το 2021). Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην τελευταία έκθεση η Navios, ο αριθμός των ναυτικών που απασχολεί αυξήθηκε σε ετήσια βάση.

Η Navios Maritime Partners έχει υπό την κατοχή της 176 πλοία (77 bulk carriers, 52 tankers και 47 containerships), χωρητικότητας 15,8 εκατ. DWT και 231.964 TEUs, υλοποιώντας ναυπηγικό πρόγραμμα για 26 βαπόρια (16 tankers και 10 containerships).

Okeanis Eco Tankers: Περαιτέρω μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

«Η βιωσιμότητα παραμένει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και των αξιών μας. Επιδιώκουμε να εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις γύρω από τη βιωσιμότητα και να ενισχύουμε την ικανότητά μας να αποκρούουμε πιθανές κρίσεις. Κοιτάζουμε το μέλλον με την αυτοπεποίθηση ότι οι προσπάθειές μας προωθούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης» τονίζει ο CEO της Okeanis Eco Tankers, Αριστείδης Αλαφούζος.

Η ναυτιλιακή ήταν η τελευταία προσθήκη στο «κλαμπ» των ελληνικών εισηγμένων στο αμερικανικό χρηματιστήριο, ξεκινώντας να διαπραγματεύεται σε αυτό στο τέλος του 2023.

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, η ναυτιλιακή πέτυχε τη βελτίωση του ετήσιου λόγου αποδοτικότητας (AER) και των εκπομπών από τα πλοία της. Συγκεκριμένα, ο ΑΕR υποχώρησε το 2022 στις 2,09 μονάδες από 2,39 έναν χρόνο πριν, o EEOI στις 4,90 μονάδες από 5,36 μονάδες, ενώ οι Scope 1 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν στους 493.566 τόνους CO2 από 536.633 τόνους το 2021.

Το σχέδιο περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου περιλαμβάνει τη χρήση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών παρακολούθησης της αποδοτικότητας, ενώ σε επίπεδο εναλλακτικών καυσίμων έχει παραλάβει LNG προδιαγραφές (notations) για ετοιμότητα χρήσης του καυσίμου σε δύο πλοία.

Η Okeanis Eco Tankers αύξησε το προσωπικό στα πλοία της, απασχολώντας 337 ναυτικούς το 2022 από 297 το 2021. Σε επίπεδο συμπερίληψης και διαφοροποίησης, ενσωμάτωσε και επτά γυναίκες στο pool των ναυτικών της, ενώ η αναλογία των γυναικών στο σύνολο του προσωπικού μειώθηκε ελαφρά στο 42% το 2022 από 45% έναν χρόνο πριν.

Η ελληνική ναυτιλιακή εστιάζει τη δραστηριότητά της στα tankers, ελέγχοντας επί του παρόντος έναν στόλο 14 πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 3,5 εκατ. DWT.

Performance Shipping: Αποφάσεις με γνώμονα τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος

«Στην Performance Shipping βλέπουμε τη βιωσιμότητα τόσο σαν ευθύνη όσο και σαν ευκαιρία για να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα διεθνώς. Αποτελεί καίριας σημασίας κομμάτι των εταιρικών μας αξιών, επηρεάζοντας τις αποφάσεις, τις λειτουργίες και τις σχέσεις μας. Το διαρκές ταξίδι μας στη βιωσιμότητα είναι μια απόδειξη της ακλόνητης αφοσίωσής μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους» υπογραμμίζει ο CEO της Performance Shipping (με επικεφαλής την Πρόεδρο του Δ.Σ., Αλίκη Παληού), Ανδρέας Μιχαλόπουλος.

H αύξηση του στόλου κατά τρία πλοία από το 2021 στο 2022 και τα υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης ανέβασαν τον EEOI της εισηγμένης εταιρείας. Τα δεξαμενόπλοια ανέβασαν ταχύτητες το 2022, απόρροια της θεαματικής αύξησης των ναύλων. Συγκεκριμένα, ο στόλος της κατέγραψε 14,192 γραμμάρια CO2 ανά τονο-μίλι από 12,95 γραμμάρια το 2021.

Η ναυτιλιακή εφαρμόζει πάντως ένα εκτεταμένο πρόγραμμα «πράσινης» και ψηφιακής αναβάθμισης του στόλου, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για το σύνολό του. Μάλιστα, η εταιρεία έχει παραγγείλει και τρία aframax tankers, τα οποία θα μπορούν να καίνε LNG, μετά από μετατροπές.

Σε εργασιακό επίπεδο, η εισηγμένη απασχόλησε 294 ναυτικούς το 2022 από 236 το 2021, αυξάνοντας από δύο σε τέσσερις τις γυναίκες στο μίγμα των επαγγελματιών της θάλασσας. Σημειώνεται ότι στο προσωπικό στη στεριά επικρατεί απόλυτη ισορροπία στην αναλογία ανδρών – γυναικών (50%-50%, από 60%-40% το 2021), ενώ στη διάρκεια της χρονιάς εξελέγη και δεύτερη γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης.

Η Performance Shipping ελέγχει έναν στόλο επτά δεξαμενόπλοιων, τύπου aframax, χωρητικότητας περίπου 740.00 DWT, ενώ έως το 2026 θα παραλάβει τρία ακόμη νεότευκτα.

Safe Bulkers: Εκτεταμένο πρόγραμμα «πράσινων» αναβαθμίσεων

«Η θεμελιώδης δύναμη και η λειτουργική ανθεκτικότητα της εταιρείας μας, σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις των δύσκολων καιρών και να επιτύχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον κίνδυνο της ύφεσης μέσα σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον, μετά από μία πανδημία». Με αυτό το μήνυμα καλωσορίζει τους αναγνώστες στην τελευταία ESG έκθεση της Safe Bulkers o CEO Πόλυς Β. Χατζηιωάννου.

H εισηγμένη κατόρθωσε να σημειώσει ικανοποιητικές περιβαλλοντικές επιδόσεις, παρά την αύξηση του στόλου κατά πέντε πλοία σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, ο AER έπεσε στις 3,32 μονάδες το 2022 από 3,53 μονάδες το 2021, ενώ ο EEOI υποχώρησε στις 6,46 μονάδες από 6,97 μονάδες. Πάντως, το διογκωμένο μεταφορικό έργο που επιτέλεσε η ναυτιλιακή οδήγησε σε αύξηση των ετήσιων εκπομπών CO2 στους 862.984 τόνους το 2022 από 825.087 τόνους το 2021.

H Safe Bulkers ήταν από τους πρώτους που επέστρεψαν στα ναυπηγεία, όταν ακόμη η παραγγελία νεότευκτων ήταν σε δεύτερη μοίρα, λόγω των πολλών ασαφειών γύρω από τα πλοία του μέλλοντος, και συμφώνησε για δεκάδες νέα πλοία που πληρούν όλες τις τελευταίες «πράσινες» προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ενώ δύο εξ αυτών θα καίνε και μεθανόλη. Την ίδια ώρα, εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα «πράσινων» αναβαθμίσεων στον υφιστάμενο στόλο, στρεφόμενη και στη χρήση των βιοκαυσίμων.

Παράλληλα, οι ναυτικοί στα πλοία της εισηγμένης αυξήθηκαν σε 914 το 2022 από 790 το 2021. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το 26% του προσωπικού στη στεριά ήταν γυναίκες, έναντι 23% το 2021. Σημειώνεται ότι μέσα στο 2023 η εταιρεία διόρισε δύο γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο στόλος της Safe Bulkers αποτελείται από 48 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 4,8 εκατ. DWT, έχοντας ένα orderbook επτά πλοίων.

Seanergy Maritime Holdings: Ισχυρές πρακτικές διακυβέρνησης

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στόχων μας για τη βιωσιμότητα με συνέπεια και διαφάνεια. Φιλοδοξία μας είναι να ηγηθούμε σε αυτόν τον τομέα, προωθώντας την εξέλιξη, μεγιστοποιώντας τον θετικό μας αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία και προωθώντας ισχυρές πρακτικές διακυβέρνησης» αναφέρει ο Πρόεδρος και CEO της Seanergy Maritime Holdings, Σταμάτης Τσαντάνης.

Παρότι οι συνολικές εκπομπές του στόλου σημείωσαν μια μικρή άνοδο σε ετήσια βάση, η Seanergy κατόρθωσε να παρουσιάσει βελτιωμένη επίδοση σε επίπεδο AER. Ειδικότερα, οι εκπομπές CO2 αναρριχήθηκαν στους 487.648 τόνους το 2022 από 433.818 τόνους το 2021, ενώ ο ΑΕR υποχώρησε στις 2,59 μονάδες από 2,73 μονάδες.

H ναυτιλιακή έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό τμήμα ενεργειακής απόδοσης, το οποίο αξιολογεί τον στόλο, ενώ διενεργεί δοκιμές σε βιοκαύσιμα σε συνεργασία με τους ναυλωτές, έχοντας, επίσης, προχωρήσει σε μείζονα βαθμό στην εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων που χαμηλώνουν την κατανάλωση καυσίμου. H Seanergy γνωστοποίησε πρόσφατα ότι συμμετέχει σε πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων.

Παράλληλα, σε επίπεδο συμπερίληψης και διαφοροποίησης, το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο του προσωπικού στη στεριά υποχώρησε ελαφρά στο 40% από 48% το 2021, ενώ αυτό των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέμεινε αναλλοίωτο στο 20%. Την ίδια ώρα, η εταιρεία απασχόλησε 417 μέλη πληρωμάτων το 2022 από 371 έναν χρόνο πριν.

Στον στόλο της Seanergy Maritime Holdings εντοπίζονται 17 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας άνω των 3 εκατ. DWT, ενώ αναμένεται να παραλάβει δύο ακόμη βαπόρια. Η εταιρεία είναι «pure player» σε capes και newcastlemaxes.

Star Bulk Carriers: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

«Σε αυτούς τους καιρούς των συγκρούσεων, της αβεβαιότητας και της κλιματικής αλλαγής, αντλώ έμπνευση από τη λέξη “crisis”, η οποία προέρχεται από την ελληνική λέξη “κρίσις”, που σημαίνει να έχεις καλή κρίση. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις, να σκεφτόμαστε με καινοτόμο τρόπο και να δουλεύουμε για ένα πιο βιώσιμο μέλλον», επισημαίνει ο CEO της Star Bulk Carriers, Πέτρος Παππάς.

H εισηγμένη βελτίωσε σημαντικά το περιβαλλοντικό προφίλ του πολυπληθούς στόλου της. Αναλυτικότερα, οι Scope 1 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου υποχώρησαν στους 2,74 εκατ. τόνους CO2 το 2022 από 2,87 εκατ. τόνους CO2 το 2021, ο AER έπεσε στις 3,29 μονάδες από 3,43 μονάδες, ενώ ο EEOI μειώθηκε στις 6,45 μονάδες από 6,64 μονάδες.

Η στρατηγική απανθρακοποίησης της ναυτιλιακής θέτει μια σειρά από σημαντικούς στόχους έως το 2050. Για την υλοποίηση αυτού του πλάνου, ανανεώνει σταθερά τον στόλο με πωλήσεις παλαιότερων πλοίων και παραγγελίες νέου και αποδοτικότερου τονάζ, βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα των υφιστάμενων πλοίων με τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου και συμμετέχει σε projects Έρευνας και Καινοτομίας για νέα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων αμμωνίας και υδρογόνου).

Οι ναυτικοί στα πλοία της Star Bulk ξεπέρασαν τους 4.000 το 2022 (ελαφρά άνοδος σε σχέση με το 2021), ενώ η αναλογία ανδρών – γυναικών στο προσωπικό στη στεριά παρέμεινε αμετάβλητη σε ετήσια βάση (42% γυναίκες). Παράλληλα, αυξήθηκε το μερίδιο των γυναικών σε διοικητικές θέσεις (24% το 2022 από 22% το 2021).

Η Star Bulk Carriers διαχειρίζεται επί του παρόντος 163 bulk carriers, χωρητικότητας 15,6 εκατ. DWT, «τρέχοντας» ναυπηγικό πρόγραμμα για οκτώ ακόμη πλοία.

Tsakos Energy Navigation: Επιδόσεις ποιότητας 24/7 κάθε χρόνο

«Το λειτουργικό μας μοντέλο και η στρατηγική έχουν βοηθήσει την ΤΕΝ να πλοηγηθεί με ασφάλεια και επιτυχία στις διάφορες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε από το 1993, βγαίνοντας κάθε φορά από αυτές ως μια ισχυρότερη και μεγαλύτερη εταιρεία. Φυσικά, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε σήμερα αν το προσωπικό στη στεριά και οι ναυτικοί μας δεν είχαν εξαιρετικές επιδόσεις ποιότητας 24/7 κάθε χρόνο». Με αυτό το μήνυμα υποδέχεται τους αναγνώστες της έκθεσης ESG της Tsakos Energy Navigation ο CEO και ιδρυτής της εταιρείας, Νικόλας Τσάκος.

H εισηγμένη μείωσε αισθητά τις συνολικές εκπομπές CO2 από τον στόλο, οι οποίες έφτασαν τον 1,24 εκατ. μετρικούς τόνους το 2022 από 1,35 εκατ. μετρικούς τόνους το 2021. Σημειώνεται ότι δεν καταγράφονται περαιτέρω αποτελέσματα για τις επιδόσεις της ναυτιλιακής σε επίπεδο AER και EEOI. Ακολουθώντας την πορεία που χάραξε από το 2021 προς τα εναλλακτικά καύσιμα, η ΤΕΝ λάνσαρε το 2022 ένα Κέντρο Απόδοσης και Βελτιστοποίησης.

H ναυτιλιακή ανανεώνει τον στόλο, εφαρμόζοντας μια στρατηγική παραγγελιών νεότευκτων με εξασφαλισμένες μακροχρόνιες ναυλώσεις, ενώ έχει ήδη παραλάβει δεξαμενόπλοια, τα οποία μπορούν να καίνε LNG. Την ίδια ώρα, εξετάζει προσεκτικά τεχνολογίες με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, βελτιωμένες μηχανές και νέα καύσιμα.

Σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο, το pool ναυτικών της εταιρείας περιελάμβανε το 2022 2.917 ναυτικούς από 2.935 το 2021. Στο προσωπικό στη στεριά απασχολήθηκαν κατά το εξεταζόμενο διάστημα της έκθεσης 107 γυναίκες, έναντι 112 το 2021.