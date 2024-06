Νηολόγια σε πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού

Για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία νηολόγησης των εμπορικών πλοίων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ναυτιλιακό περιβάλλον, 17 νηολόγια από όλο τον κόσμο παρουσίασαν στη ναυτιλιακή έκθεση των Ποσειδωνίων τη στρατηγική και τις καινοτομίες τους.

Για να αποφευχθούν οι αλλεπάλληλες αλλαγές σημαίας (flag hopping) και άλλες παραπλανητικές πρακτικές, κορυφαίες διεθνείς σημαίες, όπως του Παναμά, της Λιβερίας και των Νήσων Μάρσαλ, έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες για ανταλλαγή πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι η διαρκής αστάθεια στις διεθνείς αγορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, έχει αυξήσει τις οικονομικές πιέσεις στις ναυτιλιακές εταιρείες, με αποτέλεσμα σε κάποιες από αυτές να υπάρχει χαλαρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας, αλλά και εγκατάλειψη νηολογίων.

Επιπρόσθετα, ορισμένες μεταξύ αυτών υποστηρίζουν την εξάλειψη της έννοιας της εθνικότητας του πλοίου εντελώς, κάτι που θα αφαιρούσε την ευθύνη της εποπτείας.

Πρωτοβουλίες

Τα νηολόγια για να παραμείνουν μπροστά από τις εξελίξεις και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους έχουν εισαγάγει στο πλαίσιο αυτό διάφορες πρωτοβουλίες στους τομείς της ψηφιοποίησης και του blockchain, με στόχο τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, τη βελτίωση της διαφάνειας και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Στο πλαίσιο επίσης του ψηφιακού μετασχηματισμού τα περισσότερα νηολόγια έχουν μειώσει τη γραφειοκρατία προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη η διαδικασία καταχώρισης πλοίων.

Το Ελληνικό Νηολόγιο παρουσίασε στα Ποσειδώνια 2024 μια νέα εφαρμογή για την ψηφιοποίηση της αίτησης εγγραφής και χορήγησης εγγράφου εθνικότητας ελληνικών ποντοπόρων πλοίων, το niologio.gov.gr.

Η νέα εφαρμογή, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τις διαδικασίες καταχώρισης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας.

Χάρη στην ψηφιοποίηση της όλης διαδικασίας το έγγραφο ιθαγένειας του πλοίου, το οποίο φέρει έναν μοναδικό κωδικό QR για άμεση επαλήθευση της γνησιότητάς του από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή σε όλο τον κόσμο, δημιουργείται αυτόματα και χορηγείται απευθείας στην πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Το Νηολόγιο του Παναμά έχει επίσης δρομολογήσει τη λειτουργία πλατφόρμας και εφαρμογής για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής πλοίων, σύμφωνα με την κ. Peralta.

Από την πλευρά του, το Νηολόγιο του Παλάου (PISR) είχε ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες εγγραφής ήδη πριν από την πανδημία και πλέον προσφέρει ένα πλήρες φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών, μαζί με πλήρη ηλεκτρονική πιστοποίηση, που του επιτρέπει να παρέχει εύκολες, ταχύτερες, πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των τελών νηολόγησης πλοίων και του ετήσιου τέλους χωρητικότητας (ATC), το Νηολόγιο του Χονγκ Κονγκ (HKSR) προσφέρει απαλλαγές για το πρώτο έτος νηολόγησης πλοίων που έχουν νηολογηθεί πρόσφατα.

Περιβαλλοντικά κίνητρα

Τα νηολόγια εστιάζουν, επίσης, σε πράσινα ζητήματα, δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και βιωσιμότητας και προσφέροντας κίνητρα για πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως μειωμένα τέλη για πλοία που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών ή χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.

Για παράδειγμα, το Νηολόγιο των Βρετανικών Παρθένων Νήσων (BVI), που απευθύνεται περισσότερο σε σκάφη αναψυχής, αναπτύσσει, μέσα από τη συνεργασία συναρμόδιων υπουργείων, μια ολοκληρωμένη πολιτική για να ενθαρρύνει τις πράσινες πρακτικές ναυτιλίας, προς όφελος της

καταχώρισης πλοίων, των επισκέψεων σε λιμάνια – και όχι μόνο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις που σχετίζονται με ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία, τις οικονομικές πιέσεις, την ασφάλεια και τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ο γενικός διευθυντής του Νηολογίου του Σαν Μαρίνο, Gianluca Tucci, είπε ότι η παρακολούθηση του στόλου και η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ είναι οι κύριες προκλήσεις.

Χρήσιμη πληροφόρηση

«Τα πλοία αλλάζουν σημαίες για διάφορους λόγους, επομένως είναι σημαντικό για τα νηολόγια όπως εμείς να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πλοιοκτήτες με τους οποίους έχουμε να κάνουμε είναι αξιόπιστοι και υψηλού επιπέδου.

Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη, ειδικά μετά τον πολλαπλασιασμό του “σκοτεινού” στόλου», δήλωσε η Carla Elena Peralta, εκπρόσωπος της Ναυτιλιακής Αρχής του Παναμά.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τη χρήση νέων τεχνολογιών εφαρμόζοντας ψηφιοποιημένες υπηρεσίες πέρα από την εφαρμογή των καλύτερων συνθηκών εργασίας για όλους τους ναυτικούς, χωρίς να ξεχνάμε το περιβάλλον και τον στόχο της απαλλαγής της ναυτιλίας από τις εκπομπές άνθρακα», δήλωσε ο Richard Medawar, αναπληρωτής επικεφαλής του Νηολογίου της Γουινέα Μπισάου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Palau International Ship Registry Πάνος Κυρνίδης δήλωσε: «Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του PISR είναι το εσωτερικό μας Σύστημα Πρόληψης Ανεπαρκειών (Deficiency Prevention System – DPS), το οποίο διασφαλίζει ότι τα πλοία συμμορφώνονται με διεθνείς συμβάσεις, ρυθμίσεις και κανονισμούς.

Το PISR διαχειρίζεται πλήρως το Σύστημα, με κύριο στόχο να εισαγάγει μια πιο προδραστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εκτίμηση κινδύνου για επιθεωρήσεις σε στοχευμένα πλοία, αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα των νηολογημένων στο PISR πλοίων».

Συμμετοχές στο διεθνές ραντεβού της ναυτιλίας

Στα φετινά Ποσειδώνια συμμετέχουν ως εκθέτες τα ακόλουθα νηολόγια: Bahamas Maritime Authority, Barbados Maritime Ship Registry, Cayman Registry, Croatian Register of Shipping, Cyprus Shipping Ministry, Hong Kong Shipping Registry, International Merchant Marine Registry of Belize (IMMARBE), IRI / The Marshall Islands Registry, Liberian Registry, Maritime Malta, Guinea Bissau, Palau International Ship Registry, Panama Maritime Authority, San Marino Ship Register, Sierra Leone Maritime Administration,St. Kitts & Nevis International Ship Registry και Virgin Islands Shipping Registry.