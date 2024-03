Ερυθρά Θάλασσα: Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο ανοικτά της Υεμένης

Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο ανοικτά της Υεμένης, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάζεται, «υπέστη κάποιες ζημιές», ωστόσο το πλήρωμά του είναι σώο, σύμφωνα με τη UKMTO.

Χθες, Πέμπτη, ο ηγέτης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι, διεμήνυσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον εμπορικών πλοίων θα κλιμακωθούν.

«Η βασική μάχη μας έχει σκοπό να αποτρέπονται πλοία συνδεόμενα με τον ισραηλινό εχθρό να διέρχονται όχι μόνο από την Αραβική Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, αλλά και από τον Ινδικό Ωκεανό, προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Αυτό είναι μεγάλο βήμα κι έχουμε αρχίσει να προχωρούμε σε επιχειρήσεις», είπε.

Οι Χούθι, οι οποίοι θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Οι επιθέσεις των ανταρτών ανάγκασαν πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως κατέστρεψαν εννέα αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBMs) και δυο drones σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι.

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους προς την κατεύθυνση του Κόλπου του Άντεν και προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας, χωρίς να αναφερθούν «κανένας τραυματισμός ούτε καμιά ζημιά».

March 14 Red Sea Update

Between 6:50 a.m. on March 14 and 12:40 a.m. on March 15 (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles (ASBMs) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Gulf of Aden and two additional ASBMs towards the Red… pic.twitter.com/Mck2CEEZSC

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2024