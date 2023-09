Το μέλλον της Κυβερνοασφάλειας στη Ναυτιλία

Στο μέλλον της κυβερνοασφάλειας της ναυτιλίας επικεντρώθηκε workshop που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας & Καινοτομίας Σύρου Α.Ν.Ι.C. (Aegean Neorion Innovation Center). Διοργανώθηκε από τη Cisco, την ONEX και την A.M.M.I.TE.C. (Association of Maritime Managers in Information Technology and Communications).

Η εκδήλωση είχε στόχο να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, τονίζοντας τη σημασία της ασφαλούς ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης για την επίτευξη λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Η πρώτη ημέρα της εκδήλωσης περιλάμβανε ομιλίες από ειδικούς του κλάδου, όπως ο Γιάννης Ηλιάδης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ISC2, και ο Δρ. Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η Cisco παρουσίασε την αρχιτεκτονική ασφαλείας της και τις λύσεις SASE, με παρουσιάσεις από τη Dina Syntila, Cyber Security Sales Specialist Leader και τη Maria Garcia Inanez, Cyber Security Sales Specialist.

Στο πλαίσιο των εργασιών της δεύτερης ημέρας δόθηκε έμφαση στις λύσεις κυβερνοασφάλειας της Cisco, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων για το DUO, το Cisco Secure Firewall, το Cisco EDR και XDR και το Cisco Secure Email. Ο Alvaro Culebras, SSE Technical Solutions Architect, η Κωνσταντίνα Συντίλα, Cyber Security Sales Specialist Leader, ο Sham Miah XDR/Email Sales Lead, και o David Butler, XDR Technical Solutions Architect, παρείχαν πληροφορίες για τις τελευταίες τάσεις και λύσεις στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τον Όμιλο ONEX Shipyards & Technologies όπου υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου, εστίασαν σε ερευνητικά προγράμματα όπως το «Korean Evaluation Institute of Industrial Technology Aerospace & Shipbuilding Team», που χρηματοδοτεί η Ν. Κορέα και αφορά τη μετάβαση των πλοίων στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (LPG, LNG, Αμμωνίας, Μεθανόλης κ.α.) αλλά και στο ερευνητικό πρόγραμμα του «Ιnnovation Norway» που αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων των Ναυπηγείων σε πράσινες διαδικασίες και τεχνολογίες. Επίσης, στα πλαίσια των παρουσιάσεων, έγινε σημαντική αναφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, την ψηφιοποίηση, την εμπιστευτική καταστροφή εγγράφων και την παροχή καινοτόμων λύσεων, εξοπλισμού και μηχανημάτων στον τομέα της υγείας και ποιότητας ζωής (ΟΝΕΧ Smart Solutions And Life Applications), συστήνοντας παράλληλα το Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας & Τεχνολογίας Σύρου (A.N.I.C) ως κόμβο ανάπτυξης και διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με την σύγχρονη αγορά

Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων για τη θεματολογία του workshop, το περιεχόμενο των παρουσιάσεων, τη χρησιμότητα και την συνάφεια με τους τομείς ενδιαφέροντος, αλλά και συνολικά για τη διοργάνωση ήταν άκρως θετικές.