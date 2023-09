Μ. Σφακιανάκης στο Wind in the Sails: Η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος

Η καινοτομία και η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία παγκόσμια επιταγή, επεσήμανε ο πρύτανης Πειραιάς, Μιχάλης Σφακιανάκης, από το βήμα του συνεδρίου της Ναυτεμπορικής και του CGNT «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China», που εξέτασε την ελληνοκινεζική συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας, των μεταφορών και των λιμένων.

«Είναι προφανές ότι είναι μονόδρομος να πάμε σε βιώσιμες δράσεις, στην πράσινη ανάπτυξη, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στη χώρα μας» τόνισε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι αυτό έχει κόστος. «Εδώ έρχεται η καινοτομία να μειώσει το κόστος και να κάνει τον δρόμο πιο εύκολο» είπε.

Ο πρύτανης, που συμμετείχε στο πάνελ «New technologies become key factors in sustainable development» υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον μέσο πολίτη και να του εξηγήσουμε ότι θα πάρει το κόστος στην πλάτη του. «Μπορεί να προβληματιστεί, αλλά τελικά θα το αποδεχθεί και θα γίνει αρωγός σε αυτή τη μετάβαση» εκτίμησε ο πρύτανης.

Ερωτηθείς για το πόσο χρόνο θα πάρει η πράσινη μετάβαση, σημείωσε πως είναι δύσκολες οι προβλέψεις, καθώς «η Γη είναι ένα δυναμικό περιβάλλον». Όπως τόνισε κάποιοι κλάδοι θα προηγηθούν και άλλοι θα ακολουθήσουν. Για τη ναυτιλία η ολοκληρωτική μετάβαση είναι πιο δύσκολη από ό,τι για άλλους κλάδους και για αυτό θα αργήσει, εκτίμησε.