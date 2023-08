Υεμένη: Με την συμμετοχή της Ελλάδας αποφεύχθηκε τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή

Την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταφοράς πετρελαίου από το υπερδεξαμενόπλοιο FSO Safer στα ανοικτά των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας της Υεμένης, χαιρετίζει η Ελλάδα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών που στήριξαν οικονομικά την επιχείρηση αυτή, η οποία απέτρεψε μια περιβαλλοντική και ανθρωπιστική καταστροφή, επισημαίνεται.

We welcome the successful completion of the transfer of oil from the FSO Safer supertanker off #Yemen's Red Sea Coast#Greece was amongst the countries that financially supported this operation, which prevented an environmental & humanitarian catastrophe (1/2) pic.twitter.com/5MDZ8irfco

