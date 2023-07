Hellenic-American Shipping Gala: Τιμήθηκαν 27 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων

Είκοσι επτά ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, τιμήθηκαν για την εξαιρετική ποιότητα, τη διαφάνεια και την ελκυστικότητά τους σε παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς φορείς, στη διάρκεια του πρώτου Ετήσιου Hellenic-American Shipping Gala.

Η εμβληματική αυτή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διοργανώθηκε από το Propeller Club Πειραιά, σε συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, και ανέδειξε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον ναυτιλιακό κλάδο.

Στο 1ο ετήσιο Hellenic-American Shipping Gala συμμετείχαν κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες, και συγκεκριμένα: ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Παππάς, ο α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Πλακιωτάκης, η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, Σουλεϊμάν Χάμιντ Σάλεμ Αλμαζρούι, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο αρχηγός Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, υποναύαρχος Παναγιώτης Λυμπέρης, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γεώργιος Πατέρας, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Ανδρέας Χατζηγιάννης, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης, και η πρόεδρος της HELMEPA, Σεμίραμις Παληού, μαζί με ανώτερους αξιωματούχους του NASDAQ και του NYSE και εξέχοντα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας.

Οι εταιρείες που τιμήθηκαν κατά την εκδήλωση, στην οποία υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, ήταν:

Εισηγμένες στο NASDAQ: Capital Product Partners L.P., Castor Maritime Inc, C3is Inc., EuroDry Ltd, Euroseas Ltd, Globus Maritime Limited, Imperial Petroleum Inc, OceanPal Inc, Performance Shipping Inc, Pyxis Tankers Inc, Seanergy Maritime Corp, Star Bulk Carriers Corp, Stealth Gas Inc, Top Ships Inc, Toro Corp, United Maritime Corporation.

Εισηγμένες στο NYSE: Costamare Inc, Danaos Corporation, Diana Shipping Inc, Dorian LPG Ltd, Dynagas LNG Partners L.P, Gaslog Partners L.P., Global Ship Lease Inc, Navios Maritime Holdings, Navios Maritime Partners, Safe Bulkers Inc, Tsakos Energy Navigation Ltd.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό από τον Κωστή Φραγκούλη, πρόεδρο του Propeller Club Πειραιά και αντιπρόεδρο του International Propeller Club of the United States, ο οποίος τόνισε: «Για την αποψινή γιορτή θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις εταιρείες και τους οργανισμούς που ανταποκρίθηκαν άμεσα και στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Χωρίς εσάς και την πολύτιμη συμβολή σας δεν θα ήταν εφικτή αυτή η προσπάθεια. Απόψε κηρύσσουμε επισήμως την έναρξη ενός θεσμού που ευελπιστούμε να καθιερωθεί και να ανοίξει νέους δρόμους για το μέλλον της Ελληνοαμερικανικής ναυτιλιακής συνέργειας, αλλά και να αποτελέσει εφαλτήριο για ακόμα περισσότερες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και επίτιμος πρόεδρος του International Propeller Club Πειραιά, Τζόρτζ Τσούνης, σημείωσε: «Τιμούμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας λειτουργώντας ως ουσιαστική γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο εθνών μας, υποστηρίζοντας παράλληλα το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτή η αξιοσημείωτη συμμαχία, που βασίζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες και σε μια βαθιά εκτίμηση για το θαλάσσιο εμπόριο, έχει ανθίσει με τα χρόνια, φέρνοντας τεράστια οφέλη και ευημερία και στα δύο έθνη. Πιστεύουμε ότι οι δύο χώρες μας –και όλος ο κόσμος– είναι πιο ασφαλείς, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες λόγω των επενδύσεων των ΗΠΑ στο εξωτερικό και της δυνατότητας των εταιρειών από όλο τον κόσμο να επενδύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζουμε τους στενούς δεσμούς μεταξύ της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών και χαιρετίζουμε την τεράστια συμβολή και των δύο μερών στο παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη».

Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Παππάς, υπογράμμισε πως «η ενέργεια, η οικονομία, η άμυνα και η ναυτιλία είναι οι οδηγοί στη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Η ναυτιλία ειδικότερα, αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την ευημερία και ο αντίκτυπός της στην ελληνική οικονομία είναι τόσο σημαντικός όσο και πολύπλευρος. Στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει ακόμη βαθύτερα το αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας για την ευημερία του έθνους μας».

Η Isabella Schidrich, ανώτερη διευθύνουσα σύμβουλος του NASDAQ Stock Exchange Listings για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, δήλωσε: «Η ναυτιλία εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη και τις εμπορικές σχέσεις. Οι κύριες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν τη βιομηχανία περιλαμβάνουν την ώθηση προς την ψηφιοποίηση και την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, και φυσικά η ελληνική ναυτιλία παίζει καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας παγκοσμίως. Η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να ηγείται της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της ηγετικής θέσης και της επιχειρηματικής αριστείας στον κλάδο. Πάνω από τις μισές ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μας είναι ελληνικών συμφερόντων και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Erick Diaz, επικεφαλής των Αγορών Κεφαλαίων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (NYSE), τόνισε: «Σήμερα, η Ελλάδα παραμένει η νούμερο ένα ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο. Το 2018, η ναυτιλιακή και λιμενική οικονομία παρήγαγε 5,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνολική οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ. Δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί το 20% του παγκόσμιου ναυτιλιακού στόλου, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια προέρχονταν άμεσα ή έμμεσα από την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία, ως εκ τούτου, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για την οικονομία των ΗΠΑ. Έχουμε σχεδόν δώδεκα ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στο χρηματιστήριό μας, συνολικής κεφαλαιοποίησης 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κοινό στοιχείο Αμερικής και Ελλάδας είναι η δέσμευσή μας στις δημοκρατικές αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελευθερίας και του δικαίου – αξίες που μας έχουν ενώσει τους τελευταίους δύο αιώνες».

Ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Capital Link, Inc, Νίκος Μπορνόζης, δήλωσε: «Η Capital Link έχει ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη στη διαδρομή της ναυτιλίας, και ειδικότερα της ελληνικής Ναυτιλίας, στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ και έως τώρα είχαμε το προνόμιο να συνεργαστούμε με τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών που τιμώνται σε αυτήν την εκδήλωση. Η ναυτιλία έχει κατοχυρώσει ισχυρή θέση στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί ένα σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης. Η εισαγωγή περισσότερων εταιρειών στα αμερικανικά χρηματιστήρια θα βοηθήσει τον κλάδο να ενισχύσει το προφίλ του προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες και εναλλακτικές λύσεις στους επενδυτές. Οι δημόσιες αγορές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, παρέχοντας κεφάλαια στον κλάδο».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ηγέτες του ναυτιλιακού κλάδου, κυβερνητικούς αξιωματούχους, διπλωμάτες και εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας σε μια συνάντηση που αποσκοπούσε να αναδείξει τους στενούς δεσμούς της ελληνικής ναυτιλίας με τις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ και να αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλία στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας ως ουσιαστική γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο εθνών, υποστηρίζοντας παράλληλα το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο δημοσιογράφος Απόστολος Μαγγηριάδης συντόνισε την εκδήλωση, παρουσιάζοντας όλους τους ομιλητές, συμπεριλαμβανομένων του Χρήστου Τιμαγένη, α΄ αντιπροέδρου του Propeller Club Πειραιά, της Δανάης Μπεζαντάκου, γενικής γραμματέως, και του Δημήτρη Βασιλάκου, ταμία, που συμμετείχαν στην τελετή απονομής των βραβείων μαζί με τους Τζορτζ Τσούνη και Κωστή Φραγκούλη.

O Χρήστος Τιμαγένης, α΄ αντιπρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, εξήγησε τη συλλογιστική πίσω από την ιδέα για το πρώτο Hellenic American Shipping Gala. Διευκρίνισε ότι η εκδήλωση αυτή στην ουσία δεν συνιστά κάποιας μορφής διαγωνισμού ή ανταγωνιστικών βραβείων, αλλά μία απονομή «αναγνώρισης» στις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες εκτός από το στίβο της ναυτιλίας… καθημερινά δραστηριοποιούνται και σε ένα άλλο «γήπεδο»… αυτό των διεθνών κεφαλαιαγορών και μάλιστα είναι υποχρεωμένες να τηρούν ένα πλαίσιο από κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και ενημέρωσης επενδυτών που θέτει η αμερικανική νομοθεσία και η οικεία εποπτεύουσα αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ αλλά και οι κανονισμοί του εκάστοτε χρηματιστηρίου, ήτοι της Νέας Υόρκης ή του NASDAQ.

Η μουσικός και συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα, μαζί με την τετραμελή μπάντα της, έδωσαν μια αξέχαστη παράσταση ταξιδεύοντας τους 500 καλεσμένους της εκδήλωσης σε ένα μουσικό ταξίδι στο σταυροδρόμι όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση, γεμάτο ήχο και χρώμα.

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από τους Χρυσούς Δωρητές Edit Automation, Tsakos Group of Companies, τους Ασημένιους Δωρητές Alberta ShipManagement, Castor Maritime, Costamare Shipping, D.K. Fotinakis, Franman, Navios Maritime, Safe Bulkers, Sekavin και τους Χάλκινους Δωρητές AEGEAS Non-Profit Civil Company, Alassia, Bureau Veritas, Charterwell Maritime, Dorian LPG, Euronav, Latsco Marine Management, M.T. Maritime, Marichm Marigases Worldwide Services, Marine Support Group of Companies, Marshall Islands Registry, National Bank of Greece, Samos Steamship, Seanergy, Technomar Shipping, Tototheo Maritime, V.SHIPS Greece, Watson Farley & Williams.