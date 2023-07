Όμιλος ONEX: Ο Π. Ξενοκώστας στο Eastern Mediterranean Business Summit

Στη συζήτηση που διοργάνωσε ο Economist με θέμα «Eastern Mediterranean Business Summit- A new momentum for geopolitics and investment» συμμετείχε ο Π. Ξενοκώστας, πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του ομίλου ONEX, που αναπτύσσει ένα δυναμικό οικοσύστημα βιομηχανικών συνεργασιών με περιφερειακούς και παγκόσμιους ηγέτες πάνω στις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια, την βιομηχανιΚή παραγωγή, τα logistics, την αμυντική τεχνολογία κ.α. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη την Δευτέρα 10 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια της ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσας συζήτησης, ο πρόεδρος του ομίλου ONEX μίλησε για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας και του ευρύτερου βιομηχανικού κλάδου που την περιβάλλει ώστε μέσα από την ανάπτυξή της η Ελλάδα να ενισχύσει τον ρόλο της στο γεωπολιτικό σκηνικό της ανατολικής Μεσογείου.

Σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ο Πάνος Ξενοκώστας ανέφερε ότι είναι περισσότερο επείγον από ποτέ για την Ελλάδα να αναπτύξει ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλάνο δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την αποτελεσματική ενδυνάμωση των τομέων της ναυπηγικής βιομηχανίας και της υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ΟΝΕΧ έχει αναλάβει ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες ώστε να ενδυναμώσει το παραγωγικό της αποτύπωμα, φιλοδοξώντας να αποκτήσει σύντομα έναν ηγετικό ρόλο στη Μεσόγειο.

Ο κος Ξενοκώστας επεσήμανε ότι «παραλάβαμε ναυπηγεία σε απόλυτη παρακμή και βαθιά κρίση. Σήμερα, όμως μιλάμε για τη δημιουργία του πρώτου «έξυπνου» ναυπηγείου σε συνεργασία με τον Αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό CISCO, και τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού-βιομηχανικού hub στην Ελευσίνα». «Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και στη «πράσινη» ναυτιλία – όπως στις μετασκευές των πλοίων με συμβατικά καύσιμα – διευκολύνοντας τη βιομηχανική μετάβαση ως προς την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα».

Ο κ. Ξενοκώστας κάνοντας αναφορά στα επιχειρηματικά σχέδια του ομίλου να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας είπε ότι «στην ΟΝΕΧ, τα σχέδια μας εκτείνονται πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της κατασκευής και επιδιόρθωσης πλοίων. Η αιολική ενέργεια πρόκειται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του μελλοντικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και προβλέπεται να καλύψει το ¼ της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπης έως το 2030.»

Ο Όμιλος ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies αναδύεται ως ένας από τους σημαντικότερους περιφερειακούς εταίρους στον τομέα της ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, καθώς:

Διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και υποδομές ώστε να αναπτύξει μια καθετοποιημένη παραγωγή υπεράκτιων ανεμογεννητριών/πλατφορμών, ενώ μπορεί να υποστηρίξει βαριές βιομηχανικές κατασκευές.

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εκτελεί κατ’ ελάχιστον εργασίες κατασκευής και ολοκλήρωσης των υπεράκτιων αιολικών έργων (OWP).

Σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός βιομηχανικού κόμβου, και για logistics, δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας, ο οποίος θα είναι σε θέση να υποστηρίξει μια τέτοια προσπάθεια.

Βρίσκεται σε συζητήσεις με σημαντικούς «παίκτες» στο χώρο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Είναι μέλος του νορβηγικού network υπεράκτιων αιολικών συστημάτων, ενός εκ των πρωτοπόρων οργανισμών στο συγκριμένο τομέα.

Εστιάζοντας στα οφέλη της ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, επεσήμανε ότι «θα μας επιτρέψει να παράγουμε μεγάλο αριθμό πράσινης, καθαρής ενέργειας, ενώ θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και την ανάπτυξη αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Με βάση την υπάρχουσα τεχνολογία, τα υπεράκτια αιολικά έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μελλοντικά κόμβοι παραγωγής πράσινου υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης».

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, ο Όμιλος ΟΝΕΧ ανέλαβε τα ηνία ενός ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα σε κατάσταση απόλυτης παρακμής και διάλυσης. Τώρα πια, ο κλάδος ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, καθώς μετατρέπουμε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Νεωρίου σε περιφερειακούς ηγέτες στην καινοτομία, την ενέργεια, την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε πράσινες εφαρμογές στην ναυτιλία.

Το συνέδριο τίμησαν με την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους, σημαντικοί εκπρόσωποι της Αμερικανικής κυβέρνησης και του Κογκρέσου, όπως ο Ρόμπερτ, Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ. Ο Τζέφρι Πάιατ, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ενεργειακών Πόρων, καθώς και εκπρόσωποι της Ομογένειας & ανώτατα στελέχη εταιρειών και οργανισμών.