AHEPA Maritime Chapter St’ Nicholas: Βραβεύθηκε για 2η συνεχόμενη φορά ως «Chapter of the year»

Ως “Chapter of the year βραβεύτηκε το AHEPA Maritime Chapter St’ Nicholas για δεύτερη συνεχόμενη φορά, στη διάρκεια του 24ου Ετήσιου Περιφερειακού Συνεδρίου της AHEPA Hellas, που έλαβε χώρα στην Ναύπακτο στις 8-9 Ιουνίου 2023. Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος του AHEPA Maritime Chapter HJ-45 St’ Nicholas, Δημήτρης Ματθαίου. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιο τμήμα βραβεύεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά ως “Chapter of the year”, στην ιστορία της AHEPA.

«Το βραβείο αυτό αντικατοπτρίζει τις ολόψυχες δράσεις των 352 ένθερμων μελών του Maritime Chapter, καθώς επίσης και την προσωπική μου προσπάθεια να εμπνεύσω στην ομάδα μου μεγαλόπνοα οράματα. Όπως σε κάθε μου εγχείρημα ως Άνθρωπος και ως Ανώτατο Διοικητικό στέλεχος της Παγκοσμίας Ναυτιλίας, έτσι και σε αυτό επεδίωξα να καθοδηγήσω την ομάδα μου σε σημαντικές δράσεις, αποτελώντας ο ίδιος παράδειγμα με την προσωπική μου. Επίσης, η βράβευση αυτή είναι απότοκο των προσώπων που απαρτίζουν την AHEPA Maritime St’ Nicholas, δηλαδή του μεγέθους της Ομάδας μας, η οποία ξεκίνησε με 30 μέλη, αρχικά, και μέσα σε δύο έτη έφτασε τα 352 ενεργά μέλη, αναδεικνύοντας το Maritime Chapter ως το πολυπληθέστερο όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όλου του κόσμου» δήλωσε ο κ. Δημήτρης Ματθαίου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή του «Maritime Chapter St’ Nicholas» στο Πανελλήνιο Συνέδριο της AHEPA «υλοποιήθηκε με μια πολυπληθή αντιπροσωπεία Αδελφών, οι οποίοι έλαβαν ενεργό μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου. Σημαίνουσα βαρύτητα για τη λειτουργικότητα της AHEPA Maritime St’ Nicholas αποτέλεσε και η ανάδειξη δύο Αδελφών του Chapter μας σε τιμητικούς ρόλους. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ο Αντιπρόεδρος του Maritime Chapter St’ Nicholas, κ. Πολίτης Διονύσης, αναδείχθηκε Γενικός Γραμματέας της AHEPA HELLAS για το έτος 2023-2024. Και, τέλος, ο Γραμματέας του Chapter μας, κ. Τζανετής Γιώργος, ορίστηκε Γενικός Γραμματέας του Προεδρείου Διοργάνωσης του Συνεδρίου».