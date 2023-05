Ηλίας Τσακίρης: Προειδοποιεί για νέους ναυτιλιακούς κινδύνους

Περισσότερη συνεργασία, διαφάνεια και υπευθυνότητα προκειμένου να μετριαστεί μια νέα σειρά κινδύνων που προκύπτουν από τους νέους κανονισμούς που επιβάλλονται στη ναυτιλία, ζήτησε στο πλαίσιο συνεδρίου ο Ηλίας Τσακίρης, διευθύνων σύμβουλος του Hellenic Hull Management (HMA) και πρόεδρος του Οcean Hull Committee of the International Union of Marine Insurance (IUMI).

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ocean Hull της IUMI, ενημέρωσε το ακροατήριο σχετικά με την αποστολή και την πολιτική ατζέντα του οργανισμού. Ο κ. Τσακίρης επικεντρώθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτασφαλιστικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των πλόων στην Αρκτική, των εναλλακτικών καυσίμων, των θεμάτων ESG, καθώς και των ειδικών κινδύνων για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα πλοία RoRo.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, υπογράμμισε ότι η ναυτιλιακή και ναυτασφαλιστική κοινότητα πρέπει να αποδώσει μεγάλη σημασία σε θέματα που αφορούν τα πληρώματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% των ατυχημάτων μπορεί να συνδεθεί με ανθρώπινη ευθύνη.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ότι η αγορά προετοιμαζόταν πολύ πριν από την έναρξη του πολέμου. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 21 Απριλίου 2021, η αγορά των Lloyd’s ευαισθητοποιούσε για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί και ο κλάδος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια τέτοια κλιμάκωση.

«Παρόλο που η βασική προτεραιότητα των ναυτασφαλιστών ήταν τα πλοία που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή, (σ.σ στην αρχή του πολέμου)», σημείωσε ο κ. Τσακίρης, «το θέμα αυτό δεν αποτελεί νέο κίνδυνο για την βιομηχανία. Ως κλάδος βιώσαμε παρόμοιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ το 1956 και κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ το 1984 που κόστισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αποζημιώσεις», δήλωσε ο κ. Τσακίρης στο ακροατήριο.

Ωστόσο, οι κυρώσεις αποτελούσαν ένα επιπλέον στοιχείο στην εξίσωση των νέων κινδύνων και ήταν εξαιρετικά επιβαρυντικές για τους ασφαλιστές. Ο κ. Τσακίρης αμφισβήτησε το τελικό αποτέλεσμα των κυρώσεων, λέγοντας ότι τα «κράτη-απατεώνες» και ο λεγόμενος «σκοτεινός στόλος» φαίνεται να είναι μεταξύ των ωφελημένων.

«Οι ασφαλιστές γίνονται εταίροι διαχείρισης κινδύνων για τους πελάτες, εν μέρει λόγω του πολλαπλασιασμού των νέων κανονισμών και των κινδύνων. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα, να είμαστε διαφανείς και υπεύθυνοι», κατέληξε ο κ. Τσακίρης.