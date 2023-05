Κύμα νέων επενδύσεων σε κρουαζιερόπλοια

Σε παραγγελίες νεότευκτων πλοίων προχωρούν σταδιακά πολλές εταιρείες κρουαζιέρας, μετά την ολική ανάκαμψη του κλάδου από το 2023, που επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στην κρίση της πανδημίας του Covid-19.

Σύμφωνα με το τελευταίο βιβλίο παραγγελιών των κρουαζιερόπλοιων που παρουσιάζει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Cruise Industry News, 61 νεότευκτα πλοία πρόκειται να δρομολογηθούν έως το 2028, με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά τα 41 δισ. δολ. Μέσα στο

2023 αναμένεται να παραδοθούν συνολικά 19 κρουαζιερόπλοια, συνολικής αξίας 10,7 δισ. δολ.

Στελέχη του κλάδου της κρουαζιέρας αναφέρουν ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού οι αλλαγές στις απαιτήσεις των επιβατών έχουν οδηγήσει πολλές εταιρείες σε περισσότερες παραγγελίες πλοίων, κυρίως μικρής ή μεγάλης χωρητικότητας, ενώ ελάχιστες παραμένουν πλέον οι παραγγελίες για μεσαίου μεγέθους πλοία. Ο λόγος είναι η μείωση του λειτουργικού

κόστους, αλλά και η καλύτερη αύξηση των εσόδων που προσφέρουν τα μικρότερα πλοία.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του κλάδου είναι ο τομέας της πολυτελούς κρουαζιέρας, καθώς ένας σημαντικός αριθμός πλοίων έχει προγραμματιστεί να κάνει ντεμπούτο τα επόμενα χρόνια. Πλέον, επιβάτες με σχετική οικονομική άνεση αναζητούν έναν διαφορετικό τρόπο για διακοπές, προσεγγίζοντας εξαιρετικούς προορισμούς και συνήθως σε πιο πολυτελές περιβάλλον με σχετικά μικρότερο αριθμό επιβαινόντων, με επιπλέον ανέσεις και υπηρεσίες.

Μεταξύ των νέων παικτών της πολυτελούς κρουαζιέρας είναι η Explora Journeys της MSC Cruises, που έχει παραγγείλει έξι πλοία 922 επιβατών, αλλά και η Orient Express, μια μάρκα του ξενοδοχειακού κολοσσού Accor, που εισέρχεται στην αγορά της κρουαζιέρας με δύο υπερπολυτελή ιστιοφόρα.

Εκτός από τις παραδοσιακές μάρκες, όπως η Silversea Cruises, η Viking Ocean και η Regent, ο κατάλογος περιλαμβάνει πλοία για αρκετές νεοεισερχόμενες εταιρείες. Το μικρότερο, για παράδειγμα, κρουαζιερόπλοιο είναι το υπερπολυτελές σκάφος 100 φιλοξενούμενων του Project Sama, ενώ το μεγαλύτερο είναι το Icon of the Seas της Royal Caribbean International. Το πλοίο των 250.000 τόνων βρίσκεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής του στο Meyer Turku,

στη Φινλανδία, ενώ πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στα τέλη του 2023 ως το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στον κόσμο. Ξεπερνώντας το Wonder of the Seas, το οποίο κατέχει τον σχετικό τίτλο από το 2022, το νέο πλοίο θα έχει χωρητικότητα για περισσότερους από 5.600 επιβάτες σε δίκλινα δωμάτια.

Άλλα μεγάλα κρουαζιερόπλοια που πρόκειται να κάνουν σύντομα το ντεμπούτο τους είναι το Carnival Jubilee της Carnival Cruise Line με 5.400 θέσεις, το Utopia of the Seas της Royal Caribbean με 5.714 επιβάτες και το MSC World America της MSC Cruises με 5.400 επιβάτες.

Οι περισσότερες ναυπηγήσεις πλοίων θα γίνουν σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία όπως της ιταλικής Fincantieri, της γαλλικής Chantiers de l’Atlantique, της γερμανικής Meyer Werft, της φινλανδικής Meyer Turku, της πορτογαλικής West Sea και της κροατικής Brodosplit. Όπως έχει αναφέρει η CLIA Europe, περισσότερο από το 93% των κρουαζιερόπλοιων παγκοσμίως χτίζεται σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία και η κατασκευή του αντιπροσωπεύει περίπου το 80%

του χαρτοφυλακίου των παραγγελιών τους. Τα κινεζικά ναυπηγεία εισέρχονται επίσης στην αγορά με την κατασκευή δύο πλοίων 5.000 επιβατών για την τοπική μάρκα Adora Cruises.