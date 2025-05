Ρουμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους υπέρ της ΕΕ ενόψει των επαναληπτικών προεδρικών εκλογών

Ο ακροδεξιός εθνικιστής Γκεόργκε Σίμιον κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών την Κυριακή και μια δημοσκόπηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τον έδειξε να προηγείται ενόψει του επαναληπτικού γύρου των εκλογών της 18ης Μαΐου έναντι του κεντρώου δημάρχου του Βουκουρεστίου, Νικουσόρ Νταν.

Ο Σίμιον, 38 ετών, αντιτίθεται στην στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, επικρίνει την ηγεσία της ΕΕ και λέει ότι είναι σύμμαχος του κινήματος «Make America Great Again» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι μια νίκη του Σίμιον θα μπορούσε να απομονώσει τη Ρουμανία, να διαβρώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις και να αποσταθεροποιήσει την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, όπου το Βουκουρέστι παίζει βασικό ρόλο στην παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης στην Ουκρανία καθώς μάχεται μια τριετή ρωσική εισβολή. Στο Βουκουρέστι την Παρασκευή, περίπου 15.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, κουνώντας σημαίες της ΕΕ και της Ρουμανίας και φωνάζοντας «Ρωσία, μην ξεχνάς ότι η Ρουμανία δεν είναι δική σου» και «Θέλουμε τη χώρα μας μπροστά, όχι πίσω».

«Σκεφτόμουν σοβαρά να πάρω δάνειο για ένα διαμέρισμα», είπε ο 26χρονος Πέτρε, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του. «Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω αυτό αν ο Γκεόργκε Σίμιον ήταν πρόεδρος».

«Η ένταξή μας στην ΕΕ μας έφερε ευημερία και ασφάλεια».

Σε τηλεοπτική συζήτηση την Πέμπτη, ο 55χρονος Νταν, δήμαρχος του Βουκουρεστίου με δύο θητείες ως ανεξάρτητος κεντρώος με το κόμμα «Ειλικρινής Ρουμανία», υποστήριξε πλήρως τα σχέδια της ΕΕ για τον εξοπλισμό. Αντίθετα, ο Σιμιόν άφησε να εννοηθεί ότι θα ασκήσει βέτο στην στρατιωτική βοήθεια των Βρυξελλών προς την Ουκρανία, ενώ παράλληλα είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται στο ΝΑΤΟ για την άμυνά της.

«Με τρομάζει το γεγονός ότι άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην επωφεληθούν από τις ίδιες ευκαιρίες που είχα εγώ», δήλωσε ο 19χρονος φοιτητής Άλεξ, ο οποίος έχει σπουδάσει στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη και είπε ότι θα είναι πάντα ευγνώμων για τις φιλίες και τις διασυνδέσεις που αυτό επέτρεψε.

Στην πόλη Τιμισοάρα της δυτικής Ρουμανίας, οι διαδηλωτές κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Καλύτερα νεκρός παρά φασίστας».

