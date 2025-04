Τα 100 πράγματα που άλλαξαν στις 100 ημέρες Τραμπ

Από τη δομή της παγκόσμιας οικονομίας μέχρι τη χρήση των πλαστικών καλαμακίων, η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη φέρει καταιγιστικές αλλαγές.

Από την εποχή του Φραγκλίνου Ρούζβελτ, κανένας πρόεδρος δεν έχει πυροδοτήσει τόσες ανατροπές τόσο γρήγορα. Συνήθως χρειάζονται μήνες ή και χρόνια για να γίνει αισθητή η διαφορά στη ζωή των Αμερικανών — πόσο μάλλον των ανθρώπων ανά τον κόσμο. Αυτή τη φορά όμως, η άνευ προηγουμένου χρήση εκτελεστικών εξουσιών από τον Τραμπ έχει ήδη:

μειώσει μαζικά το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό,

καταργήσει προγράμματα διαφορετικότητας,

διαλύσει την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID),

διχάσει τους Δημοκρατικούς στην αντίδρασή τους

και ωθήσει τους διαχρονικούς συμμάχους των ΗΠΑ να επανυπολογίσουν πώς να κινηθούν στο νέο παγκόσμιο τοπίο.

Ο Τραμπ φαίνεται ακόμα να έχει επηρεάσει και τις δημοφιλέστερες επιλογές ονομάτων για μωρά.

H USA Today συγκέντρωσε τα 100 πράγματα που έχουν αλλάξει κατά τις πρώτες 100 ημέρες της νέας διακυβέρνησής του — από τα κοσμοϊστορικά μέχρι τα λιγότερο σοβαρά:

1. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται σαν σε τρενάκι του τρόμου: βουτιά με την ανακοίνωση δασμών, άνοδος με τις αναστολές 90 ημερών και νέες διακυμάνσεις με τα νέα του εμπορικού πολέμου. Οι αγορές υπέστησαν τη χειρότερη πτώση τους από την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού και η αγορά ομολόγων μπήκε σε κατάσταση ιστορικού πανικού.

2. Ο αριθμός των μεταναστών που περνούν τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό μειώθηκε κατακόρυφα: τον Φεβρουάριο 2025, ο πρώτος πλήρης μήνας της θητείας Τραμπ, κατεγράφησαν περίπου 8.450 συλλήψεις — το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια. Τον Δεκέμβριο 2024, τον τελευταίο μήνα της διακυβέρνησης Μπάιντεν, ήταν πάνω από 47.000.

3. Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τον σκεπτικισμό του απέναντι στα εμβόλια, ανέλαβε το ομοσπονδιακό πρόγραμμα υγείας, απαγόρευσε ορισμένες τεχνητές χρωστικές στα τρόφιμα και υποσχέθηκε αναλυτική έκθεση για την αύξηση των κρουσμάτων αυτισμού μέχρι τον Σεπτέμβριο.

4. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιταχύνει τις απελάσεις, ο αριθμός τους μειώθηκε: από 12.000 απελάσεις τον Φεβρουάριο 2024 (επί Μπάιντεν) σε περίπου 11.000 τον Φεβρουάριο 2025 (επί Τραμπ).

5. Τα αυγά ακριβαίνουν περαιτέρω: το μέσο κόστος για μία ντουζίνα μεγάλα αυγά έφτασε τα 6,23 δολάρια τον Μάρτιο, λόγω κρίσης γρίπης των πτηνών, παρά το γεγονός ότι οι τιμές χονδρικής άρχισαν να υποχωρούν.

6. Οι σχέσεις με τον Καναδά επιδεινώθηκαν: ο Τραμπ επέβαλε δασμούς και αστειεύτηκε (ή και όχι) ότι θα έπρεπε να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, επηρεάζοντας και τις καναδικές εκλογές της 28ης Απριλίου.

7. Ο Κόλπος του Μεξικού μετονομάστηκε σε «Κόλπο της Αμερικής» — τουλάχιστον στα επίσημα έγγραφα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

8. Τα προγράμματα DEI (Διαφορετικότητα, Ισότητα, Ένταξη) καταργήθηκαν από όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τον στρατό. Η κυβέρνηση Τραμπ επέκτεινε τον “πόλεμο” αυτό και σε ιδιωτικές νομικές εταιρείες και πανεπιστήμια που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ή έγκριση.

9. Παρότι κέρδισαν σε ειδικές εκλογές στη Φλόριντα, οι Ρεπουμπλικάνοι Ράντι Φάιν και Τζίμι Πατρόνις διατήρησαν τις έδρες τους με μειωμένα ποσοστά σε σχέση με τις εκλογές του Νοεμβρίου — κάτι που αποδίδεται στους πρώιμους τριγμούς της προεδρίας Τραμπ.

10. Απόδειξη της ανησυχίας: ο Τραμπ υπαναχώρησε από την πρόθεση να προωθήσει τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Ελίζ Στεφάνικ (New York) ως πρέσβειρα στον ΟΗΕ, φοβούμενος ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα έχαναν την έδρα της.

11. Η «Πλατεία Black Lives Matter» στην Ουάσινγκτον, δύο τετράγωνα μπροστά από τον Λευκό Οίκο, ξηλώθηκε και βάφτηκε εκ νέου, ύστερα από συμφωνία της δημοτικής αρχής με τον Τραμπ. Η πλατεία είχε δημιουργηθεί ως σύμβολο αντίστασης στην πρώτη του θητεία, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

12. Η Σούζαν Κρόφορντ κέρδισε τη θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν, με σημαντικές συνέπειες σε θέματα όπως το δικαίωμα στην άμβλωση και ο εκλογικός αναδασμός. Ο Έλον Μασκ είχε ξοδέψει 25 εκατομμύρια δολάρια υπέρ του αντιπάλου της, καθιστώντας την την ακριβότερη δικαστική εκλογή στην ιστορία των ΗΠΑ. Η νίκη αυτή αποτέλεσε ανακούφιση για τους Δημοκρατικούς.

13. Ο Λευκός Οίκος άλλαξε τη σύνθεση της δημοσιογραφικής ομάδας που συνοδεύει τον πρόεδρο: το Associated Press, το Reuters και το Bloomberg έχασαν τη μόνιμη θέση τους, ενώ προστέθηκαν νέα μέσα ενημέρωσης με φιλο-τραμπικές τάσεις.

14. Οι κινεζικές εισαγωγές —παιχνίδια, ρούχα, έπιπλα, αθλητικά είδη— επιβαρύνθηκαν με διαδοχικούς δασμούς που έφτασαν το 145%. Η Κίνα αντέδρασε με δικούς της δασμούς 125% στα αμερικανικά προϊόντα, πυροδοτώντας έναν σφοδρό εμπορικό πόλεμο.

15. Ακόμα και τα άγονα νησιά Χερντ και Μακντόναλντ στην Ανταρκτική, κατοικούμενα μόνο από φώκιες και πιγκουίνους, επιβαρύνθηκαν με δασμό 10% για οποιοδήποτε προϊόν τυχόν εξάγουν στις ΗΠΑ.

16. Ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Τσαρλς Κ. Μπράουν Τζούνιορ, αποπέμφθηκε και αντικαταστάθηκε από τον απόστρατο υποπτέραρχο Νταν «Ρέιζιν» Κέιν.

17. Δύο κορίτσια πέθαναν από ιλαρά στο Τέξας — οι πρώτοι θάνατοι από τη νόσο στις ΗΠΑ μετά από δέκα χρόνια. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είχε εμβολιαστεί. Σε όλη τη χώρα, περισσότερα από 800 κρούσματα ιλαράς αναφέρθηκαν σε 24 πολιτείες.

18. Το μέσο ποσοστό αποδοχής του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις κατά τους τρεις πρώτους μήνες της θητείας του ανήλθε στο 45%, ελαφρώς υψηλότερο από το 41% της πρώτης του θητείας. Παρ’ όλα αυτά, υστερούσε κατά διψήφιες μονάδες σε σύγκριση με κάθε άλλο μεταπολεμικό πρόεδρο στο ίδιο χρονικό σημείο.

19. Η δημοτικότητα του Δημοκρατικού Κόμματος έπεσε σε ιστορικό χαμηλό: μόλις 27%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του NBC.

20. Στην ίδια έρευνα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα καταγραφόταν με 39% θετικές γνώμες μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

21. Ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ από το Νιου Τζέρσεϊ κέρδισε τις εντυπώσεις με έναν μαραθώνιο λόγο στη Γερουσία χωρίς διακοπή για τουαλέτα που διήρκεσε πάνω από 25 ώρες, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Στρόμ Θέρμοντ το 1957 (που τότε φιλικόρησε εναντίον του Νόμου Πολιτικών Δικαιωμάτων).

22. Δεκάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι απολύθηκαν. Άλλες τόσες χιλιάδες αποχώρησαν με εθελούσια προγράμματα.

23. Ο Έλον Μασκ, ως επικεφαλής του νεοσύστατου Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), διέλυσε υπηρεσίες και απέκτησε πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών, επιταχύνοντας τις απολύσεις.

24. Ο Βιβέκ Ραμασουάμι, ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος που είχε συνεργαστεί αρχικά με τον Μασκ στο DOGE, ανακοίνωσε υποψηφιότητα για κυβερνήτης του Οχάιο στις εκλογές του 2026.

25. Τα κέρδη της Tesla κατρακύλησαν κατά 71% το πρώτο τρίμηνο του 2025, λόγω αντίδρασης στο πρόσωπο του Μασκ αλλά και στους δασμούς αυτοκινήτων. Ο Μασκ δήλωσε ότι θα αφιερώσει πλέον περισσότερο χρόνο στην Tesla και λιγότερο στο DOGE.

26. Η απόκτηση ιθαγένειας με τη γέννηση (birthright citizenship), που προστατεύεται από τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος, καταργήθηκε με εκτελεστικό διάταγμα. Το θέμα έχει πάρει τον δρόμο προς το Ανώτατο Δικαστήριο.

27. Εκατοντάδες φερόμενα μέλη των συμμοριών Tren de Aragua και MS-13 απελάθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ.

28. Η υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία έγινε σημείο αιχμής στη συζήτηση για τη νομιμότητα των απελάσεων, καθώς απελάθηκε εκ παραδρομής στο Ελ Σαλβαδόρ. Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την επαναφορά του στις ΗΠΑ, όμως το θέμα παραμένει ανοιχτό στα δικαστήρια.

29. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετέφερε πρόσκληση του Βασιλιά Καρόλου Γ’ προς τον Τραμπ για δεύτερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τραμπ αποδέχθηκε αμέσως.

30. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και η δεύτερη κυρία Ούσα Βανς ταξίδεψαν στη Γροιλανδία για να διερευνήσουν την πρόταση του Τραμπ για απόκτησή της. Οι αντιδράσεις ήταν παγωμένες, αλλά η United Airlines ανακοίνωσε ότι ξεκινά απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ προς Γροιλανδία στις 14 Ιουνίου — στα 79α γενέθλια του Τραμπ.

31. Ο Άλεξ Οβέτσκιν έσπασε το ρεκόρ του Γουέιν Γκρέτσκι για τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του NHL. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν μεταξύ αυτών που τον συνεχάρησαν.

32. Ο Τραμπ δεν είναι πλέον κατηγορούμενος σε ομοσπονδιακές δίκες: οι κατηγορίες για απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος του 2020 και κακή διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων αποσύρθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης του. Ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ παραδέχτηκε ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία για καταδίκη.

33. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το σύστημα “vote pairing” για νέους γονείς-βουλευτές, ώστε να μη χρειάζεται να ταξιδεύουν με νεογέννητα.

34. Η Υπουργός Δικαιοσύνης Πάμποντι διέταξε να επιδιωχθεί η θανατική ποινή στην υπόθεση Λουίτζι Μανιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare.

35. Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια έκανε σημαντικές υποχωρήσεις μετά από απειλές διακοπής 400 εκατομμυρίων δολαρίων ομοσπονδιακής χρηματοδότησης λόγω κατηγοριών για αντισημιτισμό.

36. Αντίθετα, το Χάρβαρντ αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Τραμπ. Η κυβέρνηση πάγωσε χρηματοδότηση 2 δισ. δολαρίων και το Χάρβαρντ προσέφυγε στα δικαστήρια.

37. Η νομική εταιρεία Paul, Weiss συμφώνησε με τον Τραμπ να παρέχει δωρεάν νομικές υπηρεσίες αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων για να αποφύγει πρόστιμα.

38. Άλλες μεγάλες νομικές εταιρείες όπως Perkins Coie, Jenner & Block και WilmerHale αρνήθηκαν και προσέφυγαν στα δικαστήρια.

39. Χαλάρωσαν οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί στην εξόρυξη άνθρακα, στο πλαίσιο της προτεραιότητας του Τραμπ για αύξηση της εγχώριας ενεργειακής παραγωγής.

40. Επιτράπηκε η υλοτόμηση σε πάνω από το 50% των εθνικών δρυμών, και άνοιξαν εκτάσεις σε Νεβάδα και Νέο Μεξικό για εξορύξεις σπάνιων μετάλλων.

41. Το τεράστιο θαλάσσιο καταφύγιο στα ανοικτά της Χαβάης άνοιξε ξανά για εμπορική αλιεία, αναιρώντας προστασία που είχε επεκτείνει ο Ομπάμα.

42. Οι ΗΠΑ και το Ιράν ξεκίνησαν απευθείας συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα, για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία.

43. Οι οικονομολόγοι αύξησαν την πιθανότητα παγκόσμιας ύφεσης το 2025 στο 47%, από 25% που ήταν τον Φεβρουάριο.

44. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη κατρακύλησε από 71,7% τον Ιανουάριο σε 50,8% τον Απρίλιο.

45. Το δολάριο υποχώρησε σε χαμηλό τριών μηνών τον Απρίλιο λόγω οικονομικής αβεβαιότητας.

46. Η δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας μειώθηκε: από 77% αρνητική άποψη τον Ιανουάριο σε 62% τον Μάρτιο.

47. Η USAID (Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης) αποψιλώθηκε και μεταφέρθηκε υπό το Υπουργείο Εξωτερικών.

48. Το Υπουργείο Παιδείας αποδιαρθρώθηκε κατά το ήμισυ.

49. Οι προσπάθειες κατάπαυσης πυρός στη Γάζα κατέρρευσαν, με το Ισραήλ να δημιουργεί ευρεία “ζώνη ασφαλείας”.

50. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ απέδωσε την αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών στις πιέσεις του Τραμπ.

51. Η Nvidia ανακοίνωσε επένδυση 500 δισ. δολαρίων σε υποδομές AI στις ΗΠΑ, χάρη στους δασμούς Τραμπ.

52. Η Novartis ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει γραμμές παραγωγής στις ΗΠΑ.

53. Η Κίνα ανέστειλε εξαγωγές σπάνιων γαιών και μαγνητών.

54. Χαλάρωσαν οι ομοσπονδιακοί περιορισμοί στη ροή νερού από τα ντους.

55. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντάρελ Ίσα υπέβαλε υποψηφιότητα του Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης.

56. Η Γιούτα έγινε η πρώτη πολιτεία που απαγόρευσε το φθόριο στο πόσιμο νερό.

57. Καθυστέρησαν οι προπαραγγελίες του Switch 2 λόγω νέων δασμών.

58. Το Amazon πρόσθεσε το “The Apprentice” του Τραμπ στο Prime Video.

59. Το πιο δημοφιλές όνομα μωρού το 2025 ήταν το «Kai» — το όνομα της εγγονής του Τραμπ.

60. Ο αριθμός ανεμοστρόβιλων σχεδόν διπλασιάστηκε από τον μέσο όρο.

61. Η άφιξη ξένων ταξιδιωτών στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 10%.

62. Η κωμικός Άμπερ Ράφιν αποκλείστηκε από το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

63. Τελικά, η Ράφιν έκλεισε εμφάνιση στο γκαλά της PEN America.

64. Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε Super Bowl.

65. Παρέστη ξανά στο Daytona 500 — δεύτερη φορά ως πρόεδρος.

66. Παρέστη στα πανεπιστημιακά πρωταθλήματα πάλης NCAA.

67. Παρέστη σε αγώνες UFC σε Νέα Υόρκη και Μαϊάμι.

68. Δημοκρατικοί κυβερνήτες επιδίωξαν κοινό τόπο με τον Τραμπ σε θέματα όπως οι Μεγάλες Λίμνες.

69. Άλλοι Δημοκρατικοί κυβερνήτες υιοθέτησαν συγκρουσιακή στάση απέναντί του.

70. Ο Τραμπ παρουσίασε την “Trump Card”: θεώρηση αγοράς ιθαγένειας έναντι 5 εκατ. δολαρίων.

71. Ο Τραμπ έπαιξε γκολφ τουλάχιστον 24 ημέρες στις πρώτες 100 μέρες.

72. Το LIV Golf, που χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία, έκανε τουρνουά στο Trump Doral.

73. Το Παλμ Μπιτς αναδείχθηκε ξανά σε κέντρο εξουσίας, με τον Τραμπ κάθε Σαββατοκύριακο στο Mar-a-Lago.

74. Οι τρανς αθλήτριες απαγορεύτηκαν από τα γυναικεία αθλήματα στα σχολεία.

75. Η νομοθεσία Smoot-Hawley (δασμοί της Μεγάλης Ύφεσης) ήρθε πάλι στην επικαιρότητα.

76. Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα υπέρ των κρυπτονομισμάτων.

77. Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν τα 3.300 δολάρια ανά ουγγιά.

78. Ο Τραμπ λάνσαρε δικό του κρυπτονόμισμα (meme coin) με κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ.

79. Προτάθηκαν νομοσχέδια για να μπει το πρόσωπό του στο Όρος Ράσμορ και σε χαρτονόμισμα 250 δολαρίων.

80. Το Fort Liberty μετονομάστηκε ξανά σε Fort Bragg.

81. Σχέδια για μεταφορά ομοσπονδιακών υπηρεσιών εκτός Ουάσινγκτον.

82. Συγκεντρώθηκαν μαζικά προσωπικά δεδομένα Αμερικανών υπό το DOGE.

83. Ο Τραμπ απέλυσε το ΔΣ του Kennedy Center και αυτοδιορίστηκε πρόεδρος.

84. Απαγορεύτηκε η χρήση χρημάτων Medicaid για φροντίδα αλλαγής φύλου ανηλίκων.

85. Η βιβλιοθήκη της Ναυτικής Ακαδημίας απομάκρυνε βιβλία όπως το “I Know Why the Caged Bird Sings”, αλλά άφησε το “Mein Kampf”.

86. Επανήλθαν τα πλαστικά καλαμάκια στην ομοσπονδιακή χρήση.

87. Πάγωσαν οι διώξεις για παραβιάσεις του Νόμου κατά της Διαφθοράς στο εξωτερικό.

88. Έγιναν μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση της Voice of America.

89. Το TikTok απέφυγε προς το παρόν την απαγόρευση, εν μέσω εμπορικού πολέμου.

90. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών (CFPB) διαλύθηκε

91. Η διακυβέρνηση μέσω κοινωνικών δικτύων επέστρεψε — μέσω Truth Social.

92. Ο Τραμπ επανέφερε τις συνεχείς συνεντεύξεις Τύπου.

93. Ο Τραμπ συγκρούστηκε με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

94. Προωθείται διμερής διαπραγμάτευση Ουκρανίας–Ρωσίας.

95. Κατατέθηκαν δεκάδες προσφυγές στα δικαστήρια κατά ενεργειών της κυβέρνησης.

96. Ο Μπέρνι Σάντερς έγινε ο γηραιότερος πολιτικός που μίλησε στο Coachella.

97. Κλίντον, Ομπάμα και Μπάιντεν μίλησαν δημοσίως κατά του Τραμπ.

98. Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος από την εποχή του Γκρόβερ Κλίβελαντ που εκλέγεται σε μη διαδοχικές θητείες.

99. Τοποθετήθηκαν γιγάντιες αμερικανικές σημαίες στον Λευκό Οίκο.

100. Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι μπορεί να διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Πωλούνται ήδη καπέλα “Trump 2028”.