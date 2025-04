Λονδίνο: Διαδηλωτές πετούν κόκκινη σκόνη κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου

Οι διαδηλωτές συνελήφθησαν ως ύποπτοι για πρόκληση δημόσιας ενόχλησης και παραμένουν υπό κράτηση, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από τη Youth Demand, η οποία ζητά εμπορικό εμπάργκο στο Ισραήλ, δείχνει δύο άτομα να πηδούν πάνω από ένα φράγμα που χωρίζει τους θεατές από την πίστα του αγώνα.

Watch the moment two pro-Palestinian protestors, demanding a trade embargo with Israel, throw red powder as runners pass Tower Bridge during the London Marathon.@petercardwell pic.twitter.com/jwWcpeeMfF

— Talk (@TalkTV) April 27, 2025