Τραμπ: Οι πρώτες πασχαλινές ευχές ήταν φυσιολογικές – Τι ακολούθησε 6 λεπτά αργότερα

«Η Μελάνια και εγώ θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους ένα χαρούμενο Πάσχα»! έγραψε ο Τραμπ το πρωί της Κυριακής στο Truth Social. «Είτε πηγαίνετε στην Εκκλησία είτε, παρακολουθείτε τη Λειτουργία από το σπίτι, είθε αυτή η μέρα να είναι γεμάτη Ειρήνη και Χαρά για όλους όσους γιορτάζουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ!!!”

Melania and I would like to wish everyone a very Happy Easter! Whether you are heading out to Church or, watching Service from home, may this day be full of Peace and Joy for all who celebrate the Resurrection of Jesus Christ. HE IS RISEN!!

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 20, 2025