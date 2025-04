Αλλάζουν όλα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Όλες οι αποφάσεις θα απαιτούν προεδρική σφραγίδα

Σύμφωνα με το έγγραφο 16 σελίδων, που έχει στη διάθεσή του το Bloomberg και φέρεται να έχει σταλεί σε διπλωματικές αποστολές ανά τον κόσμο, προωθούνται δραστικές περικοπές και κατάργηση δεκάδων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων τα γραφεία για την κλιματική αλλαγή, τους πρόσφυγες, τη δημοκρατία, τις διεθνείς οργανώσεις και την Αφρική.

Η σχεδιαζόμενη αναδιοργάνωση, αν εφαρμοστεί όπως περιγράφεται, θα ελαχιστοποιήσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο πολυμερές διεθνές σύστημα που οι ίδιες βοήθησαν να οικοδομηθεί τον 20ό αιώνα. Η νέα δομή προβλέπει τέσσερα γεωγραφικά «υπερυπουργεία»: Ινδικός – Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Ευρασία. Διπλωματικές αποστολές στην Υποσαχάρια Αφρική θα κλείσουν ή θα συρρικνωθούν, χωρίς να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός.

Το έγγραφο θέτει ως ημερομηνία-ορόσημο την 1η Οκτωβρίου για την ολοκλήρωση των αλλαγών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με ανάρτησή του στο X για ανάλογο δημοσίευμα των New York Times, έκανε λόγο για «fake news». Δεν διευκρίνισε ωστόσο τι δεν ισχύει.

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC

— Marco Rubio (@marcorubio) April 20, 2025