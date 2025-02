Ζελένσκι: Συζήτησε με τον Ρούτε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας

Σε μήνυμά του στο Χ, ο Ζελένσκι έγραψε ότι ο ίδιος και ο Ρούτε συζήτησαν για τις επαφές με τους εταίρους της Ουκρανίας και «συντονίσαμε τα επόμενα βήματά μας».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Πούτιν να εξαπατήσει οποιονδήποτε ξανά», έγραψε ο Ζελένσκι. «Πριν από οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαπραγμάτευση, όλοι οι εταίροι πρέπει να κατανοήσουν σαφώς ότι οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν προτεραιότητα για τη σταθερή ειρήνη».

Ο Μαρκ Ρούτε, επίσης σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε ότι είχε μια «καλή συζήτηση» με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Ρωσία και την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος επισκέπτεται αυτήν τη στιγμή την Ουκρανία.

Just updated @ZelenskyyUa on the good exchange with @SPE_Kellogg at NATO on upcoming peace talks, with Europeans in Paris on how they can contribute to lasting peace, and on how we can keep Ukraine strong throughout.

