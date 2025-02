Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν, στο Παρίσι – Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι χρειάζονται τις ΗΠΑ

Παρότι, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να παραμερίσει την Ευρώπη, αλλά και το Κίεβο, από τις συνομιλίες, ένα από τα γενικά συμπεράσματα της σημερινής συνάντησης ήταν ότι η συνδρομή των ΗΠΑ, στις όποιες εξελίξεις παραμένει απαραίτητη..

Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με μηνύματα κατά του διχασμού ΕΕ – ΗΠΑ και προειδοποιήσεις για την επιθετικότητα της Μόσχας.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε έλλειψη κοινού βηματισμού σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ως εγγύηση ασφαλείας, στην περίπτωση τέλους του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει εντωμεταξύ, τόσο την αποστολή αμερικανικών δυνάμεων, όσο και την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία θα πρέπει να βαρύνει τους Ευρωπαίους.

Ειδικότερα, η Πολωνία είναι αρνητική στην αποστολή δυνάμεων, η Δανία και η Ολλανδία να διάκεινται θετικά στο ενδεχόμενο «υπό προϋποθέσεις» και και η Βρετανία να δηλώνει έτοιμη να δεσμεύσει δυνάμεις μαζί με άλλους εταίρους.

Από την πλευρά του ο Σολτς, έχει δηλώσει ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή , να συζητηθεί το θέμα, καθώς, ενόψει των γερμανικών εκλογών, οι πολιτικοί προσπαθούν να αποφύγουν τις δημόσιες συζητήσεις για δύσκολα ζητήματα, όπως τους υψηλότερους στόχους δαπανών του ΝΑΤΟ ή την αποσοτλή γερμανικών στρατευμάτων.

Η έλλειψη κοινής γραμμής απλώς ενισχύει τη θέση της Ρωσίας, καθώς είναι ξεκάθαρα αποφασισμένη να διαπραγματευτεί τη μοίρα της Ουκρανίας χωρίς καμία ανάμειξη από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σχολιάζει το BBC.

Αξίζει να σημειωθούν, οι πανηγυρισμοί της κρατικής τηλεόρασης της Ρωσίας .«Ο Ζελένσκι τέλος, η Ευρώπη εκτός», λέει ο παρουσιαστής του εμβληματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανασκόπησης ειδήσεων στο Rossiya 1, καθώς η λεζάντα δίπλα στη φωτογραφία του Ζελένσκι λέει: «Είναι τοξικός».

Πάντως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν στη σημασία της χαλάρωσης των κανόνων για τις δαπάνες, ώστε οι αμυντικές δαπάνες άνω του 2% του ΑΕΠ να εξαιρούνται από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ.

