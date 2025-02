Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μόναχο – «Πολλοί τραυματίες»

Δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Δεν έχουν γίνει ακόμη επισήμως γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ ήταν σε εξέλιξη διαδήλωση. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος της διαδήλωσης. Ένα άτομο βρισκόταν ξαπλωμένο στο δρόμο και ένας νεαρός συνελήφθη από την αστυνομία. Οι άνθρωποι κάθονταν στο έδαφος, έκλαιγαν και έτρεμαν. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O

Να σημειωθεί ότι στην πόλη ήταν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω της Διάσκεψης του Μονάχου, της οποίας οι εργασίες έχει προγραμματιστεί να αρχίσουν αύριο.

A car has driven into a group of people in the German city of Munich, leaving several people injured, the Bild newspaper reported on Thursday.https://t.co/QV1rNkXoO1

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 13, 2025