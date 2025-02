Ταϊβάν: H στιγμή της έκρηξης σε εμπορικό κέντρο – Τουλάχιστον 5 νεκροί (βίντεο)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της Ταϊβάν, όπως σε ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η έκρηξη, που εκτιμάται πως πιθανόν οφειλόταν σε διαρροή αερίου, έγινε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Ταϊτσούνγκ, στο κεντρικό τμήμα της νήσου της Ασίας. Η έκρηξη σημειώθηκε συγκεκριμένα στον 12ο όροφο του κτιρίου, όπου γίνονταν εργασίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Η αγορά τροφίμων που βρίσκεται στο 12ο όροφο ήταν κλειστή την ώρα της έκρηξης λόγω των εργασιών.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε ζήτησε να διεξαχθεί γρήγορα έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

BREAKING: Rescue operations underway following deadly Taichung mall explosion A suspected gas explosion has caused significant damage to the Shin Kong Mitsukoshi department store in Taichung’s Xitun district. pic.twitter.com/wNrYOOVyi8 — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) February 13, 2025

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου εικονίζουν συντρίμμια να εκτινάσσονται και να πέφτουν στον δρόμο την στιγμή της έκρηξης.

Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) February 13, 2025