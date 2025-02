Όρμπαν εναντίον USAID: Χρηματοδοτούσε όλα τα αριστερά ΜΜΕ. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Τραμπ

Ο, σύμμαχος του Τραμπ, Όρμπαν, κατηγόρησε την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) ότι χρηματοδοτεί «αριστερά μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη»: «Έτσι, προφανώς η USAID χρηματοδότησε το υπερπροοδευτικό Politico στις Βρυξέλλες και βασικά όλα τα αριστερά μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία υπό την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση», έγραψε ο Όρμπαν στο X το βράδυ της Τετάρτης.

«Νομίζω ότι ο κόσμος οφείλει ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο Τραμπ για την αποκάλυψη και το τέλος αυτής της σκοτεινής συνωμοσίας», πρόσθεσε.

The rabbit is out of the hat! We had to endure for years that the ultra-progressive, self-proclaimed human rights champions of the mainstream media demonized Patriotic political forces for years. They did it because they were paid to do so by USAID and the previous, left-wing US…

«Στην Αμερική θα τους αποκαλούσαμε πράκτορες, καθώς δεν υπηρετούν τη δική τους χώρα, αλλά δέχονται χρήματα από μια άλλη δύναμη … Δεν τους αποκαλούμε πράκτορες … αλλά πρόκειται για ανθρώπους και για οργανώσεις που πληρώνονται από το εξωτερικό και η δουλειά τους είναι να ανατρέψουν την ουγγρική κυβέρνηση», δήλωσε ο Ορμπάν.

So apparently USAID financed ultra-progressive Politico in Brussels and basically the entire left-wing media in Hungary under the previous US administration. And they called me “disruptor of the year”…

I think the world owes a debt of gratitude to President @realDonaldTrump for…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 5, 2025