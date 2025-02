Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Πώς σχολιάζει τις κυρώσεις Τραμπ

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) «δεσμεύεται να συνεχίσει να αποδίδει δικαιοσύνη και να ξαναδίνει ελπίδα σε εκατομμύρια αθώα θύματα ωμοτήτων σε όλο τον κόσμο, κάθε φορά που του ζητείται». Αυτή είναι η απάντησή του μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις εις βάρος των στελεχών και των εργαζομένων του.

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή κυρώσεων στο ΔΠΔ, το οποίο κατηγορεί για «παράνομες και αβάσιμες ενέργειες» εναντίον της Αμερικής και του Ισραήλ.

Το κείμενο, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ σε ηγετικά στελέχη, υπαλλήλους και άλλους εργαζόμενους στο ΔΠΔ, καθώς και σε στενούς συγγενείς τους. Το διάταγμα προβλέπει επίσης το πάγωμα τυχόν περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών στην αμερικανική δικαιοδοσία.

Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκεπτόταν την Ουάσινγκτον. Τον περασμένο Νοέμβριο, το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που το Ισραήλ αρνείται. Το ΔΠΔ εξέδωσε επίσης ένταλμα σύλληψης για τον επικεφαλής της Χαμάς καθώς και για τον πρώην υπουργό Άμυνας της ισραηλινής κυβέρνησης Γιοάβ Γκάλαντ.

Σχολιάζοντας το ΔΠΔ καταδίκασε την απόφαση του Αμερικανού προέδρου. «Το ΔΠΔ καταδικάζει τη δημοσίευση από τις ΗΠΑ διατάγματος το οποίο έχει στόχο να επιβάλει κυρώσεις σε στελέχη του και να βλάψει το ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό του έργο», τόνισε το Δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

«Το Δικαστήριο στηρίζει απόλυτα το προσωπικό του και δεσμεύεται να συνεχίσει να αποδίδει δικαιοσύνη και να ξαναδίνει ελπίδα σε εκατομμύρια αθώα θύματα ωμοτήτων σε όλο τον κόσμο, κάθε φορά που του ζητείται», πρόσθετε η ανακοίνωση.

«Καλούμε τα 125 συμβαλλόμενα κράτη μας, την κοινωνία των πολιτών και όλες τις χώρες του κόσμου να σταθούν ενωμένοι για τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα», καταλήγει η δήλωση του ΔΠΔ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ «συνεχάρη» τον Τραμπ για την απόφασή του.

«Συγχαίrω θερμά την εκτελεστική εντολή του pροέδρου Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στο λεγόμενο ”διεθνές ποινικό δικαστήριο”, έγραψε σε ανάρτησή του στο X. «Οι ενέργειες του ΔΠΔ είναι ανήθικες και δεν έχουν νομική βάση».

I strongly commend @POTUS President Trump’s executive order imposing sanctions on the so-called “international criminal court”.

The ICC aggressively pursues the elected leaders of Israel, the only democracy in the Middle East.

The ICC has no jurisdiction – Israel and the U.S.… pic.twitter.com/n8E1fv4zh2

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) February 7, 2025