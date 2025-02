Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Τα κυβερνητικά πλοία των ΗΠΑ θα διέρχονται δωρεάν από τη Διώρυγα του Παναμά

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «το κράτος του Παναμά συμφώνησε να μην χρεώνει πλέον τέλη στα πλοία της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διέλευση της Διώρυγας του Παναμά». Η απόφαση αυτή, όπως σημείωσε το αμερικανικό ΥΠΕΞ μέσω της πλατφόρμας Χ, θα «εξοικονομήσει εκατομμύρια δολάρια ετησίως στην αμερικανική κυβέρνηση».

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O

