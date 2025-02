Ιταλία: Σφοδρές αντιδράσεις κατά Τραμπ Τζούνιορ για το κυνήγι πάπιας μέσα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας (βίντεο)

Μέλη του περιφερειακού συμβουλίου της περιοχής κατέθεσαν μάλιστα μήνυση στην τοπική δασονομία ενώ η αριστερή αντιπολίτευση να προαναγγέλλει και μήνυση κατά του ίδιου του Τραμπ Τζούνιορ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από τον αμερικανικό ιστότοπο για το κυνήγι «The global hunt for adventure» και αναδημοσιεύτηκε σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης, δείχνει τον Τραμπ Τζούνιορ με στρατιωτική στολή παραλλαγής να πυροβολεί πάπιες σε λιμνοθάλασσα στη βόρεια Ιταλία.

Σε μια σκηνή περιγράφει τις πάπιες τις οποίες σκότωσε, και στις εικόνες διακρίνονται -νεκρά- σπάνια είδη πανίδας, όπως μια καστανόπαπια, προστατευόμενο είδος με βάση την ευρωπαϊκή και την ιταλική νομοθεσία.

Σύμφωνα με ιταλικά MME, ο Τραμπ Τζούνιορ επισκέφθηκε την περιοχή τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί με τη σύντροφό του και φίλους και πήρε μέρος σε κυνήγι στη λιμνοθάλασσα.

Donald Trump Junior accused of illegal hunting in Italy

A video showing Trump Jr. shooting ducks during a hunting trip in the Venice lagoon, is set to be brought before the Italian parliament

Link: https://t.co/PTAKh3OlDq pic.twitter.com/28gUEY4vqp

