Η Κίνα κτίζει τεράστιο «στρατηγείο πολέμου» στο Πεκίνο – Δέκα φορές μεγαλύτερο από το Πεντάγωνο

Το θέμα φέρνουν στη δημοσιότητα οι Financial Times, βάσει δορυφορικών εικόνων που ελήφθησαν από υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι φωτογραφίες δείχνουν ένα εργοτάξιο περίπου 1.500 στρεμμάτων, σε απόσταση 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Προς το παρόν στο τοπίο κυριαρχιούν βαθιά ορύγματα που στρατιωτικοί ειδικοί εκτιμούν ότι θα στεγάσουν μεγάλα, θωρακισμένα καταφύγια για Κινέζους στρατιωτικούς ηγέτες σε ενδεχόμενο οποιαδήποτε σύγκρουσης- ακόμη και πυρηνικής.

Εφόσον υλοποιηθεί θα είναι το μεγαλύτερο στρατιωτικό κέντρο διοίκησης στον κόσμο – με τουλάχιστον 10 φορές το μέγεθος του Πενταγώνου.

Η κατασκευή ξεκίνησε στα μέσα του 2024 και το όλο project φέρεται να ονομάζεται «Στρατιωτική Πόλη Πεκίνου».

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό το νέο, προηγμένο υπόγειο καταφύγιο διοίκησης για την κινεζική στρατιωτική ηγεσία, (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Σι ως προέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής), σηματοδοτεί την πρόθεση του Πεκίνου να οικοδομήσει όχι μόνο μια παγκοσμίου βεληνεκούς συμβατική δύναμη «αλλά και μια προηγμένη δυνατότητα πυρηνικής μάχης», εκτιμούν αναλυτές στο βρετανικό έντυπο.

Σχετικά ερωτηθείσα, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες», αλλά τόνισε ότι η Κίνα «είναι δεσμευμένη στο μονοπάτι της ειρηνικής ανάπτυξης και μιας στρατιωτικής πολιτικής με αμυντικό χαρακτήρα».

Η ανάλυση των εικόνων δείχνει ότι επί τόπου εργάζονται τουλάχιστον 100 γερανοί σε μια περιοχή 5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αναπτύσσοντας την υπόγεια υποδομή του στρατηγείου.

Financial Times:

