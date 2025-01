Κάγια Κάλας: Η ΕΕ ξεκινά ξανά την μη στρατιωτική αποστολή για την παρακολούθηση της συνοριακής διέλευσης της Ράφα

Ειδικότερα, η Κάλας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπήρξε ευρεία συμφωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών ότι η Αποστολή Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ (EUBAM) θα μπορούσε να διαδραματίσει «αποφασιστικό ρόλο» στην υποστήριξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα.

«Η μη στρατιωτική συνοριακή αποστολή της ΕΕ αναπτύσσεται σήμερα στο πέρασμα της Ράφα κατόπιν αιτήματος των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Θα υποστηρίξει το παλαιστινιακό συνοριακό προσωπικό και θα επιτρέψει τη μεταφορά ατόμων έξω από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη», αναρτά στο X.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν προσωπικό και οχήματα της ΕΕ στο πέρασμα της Ράφα.

In the coming hours, the Rafah border crossing between Egypt and Southern Gaza will be opened. Al-Arabiya, citing their sources, stated that 200 wounded people will be allowed to leave the Gaza strip tomorrow.

This comes as officials with the EU-led Security Task Force arrived… pic.twitter.com/pCaV5UTsVI

— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) January 31, 2025