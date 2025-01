Βρετανός επισκέφτηκε 42 μουσεία σε λιγότερο από 12 ώρες

Ενώ ο Ben Melham, ηλικίας 42 ετών, κέρδισε το ρεκόρ «των περισσότερων μουσείων που επισκέφθηκε σε 24 ώρες», στην πραγματικότητα ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε λιγότερο από το μισό χρόνο.

Ο Melham διέσχισε το Λονδίνο τον περασμένο Οκτώβριο, ξεκινώντας το ταξίδι του από το Μουσείο της Βασιλικής Φαρμακευτικής Εταιρείας του Ανατολικού Λονδίνου στις 9:03 π.μ. και ολοκληρώνοντάς το στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών στο Κεντρικό Λονδίνο στις 7:58 μ.μ., αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Guinness World Records.

Ενδιάμεσα, επισκέφθηκε περίπου 40 άλλα μουσεία, από παγκοσμίου φήμης αξιοθέατα, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τον Πύργο του Λονδίνου και το Βρετανικό Μουσείο, μέχρι το μικρότερο από τα εθνικά μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου, το Μουσείο Sir John Soane’s.

Ο Melham δήλωσε ότι εμπνεύστηκε να επιχειρήσει το ρεκόρ μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου Guinness World Records με τα παιδιά του. Αφού συζήτησαν για το πόσο δύσκολο θα ήταν να σπάσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, τα παιδιά του, η Matilde και ο Henrik, «με προκάλεσαν να μετατρέψω τα λόγια σε πράξη», δήλωσε ο Melham, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. Αποφάσισε να αναλάβει την πρόκληση στο Λονδίνο, το οποίο χαρακτήρισε «προφανή επιλογή». «Τα μουσεία του Λονδίνου περιέχουν εκατομμύρια αντικείμενα. Καθένα από αυτά μπορεί να σας δώσει μια στιγμή για να συνδεθείτε με μια χρονική στιγμή, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή ένα θαύμα της φύσης», είπε.

