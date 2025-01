Νότια Κορέα: Φωτιά σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Μπουσάν

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην ουρά αεροσκάφους της Air Busan, που είχε προορισμό το Χονγκ Κονγκ.

Fire breaks out on an Air Busan A321 bound for Hong Kong at Gimhae International Airport in Busan, South Korea.

At around 10:30 p.m. on Tuesday, a fire broke out in the tail section of the aircraft.

All 170 passengers and crew evacuated, and there were no casualties,… pic.twitter.com/GqzIkrUx85

