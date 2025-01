Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή μάνατζερ ηθοποιών για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης

Πρόκειται για την Αϊσέ Μπαρίμ, η οποία τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οκτώ ηθοποιοί κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις στο δικαστήριο ως μάρτυρες στην υπόθεσή της.

Στη δήλωσή της στον εισαγγελέα, η Μπαρίμ αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε πως είχε βρεθεί το 2013 σε περιοχή όπου γίνονταν διαδηλώσεις λίγες φορές μόνη, ως παρατηρήτρια, καθώς και για να συνοδεύσει ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν.

Σύμφωνα με έγγραφο του δικαστηρίου, το οποίο επικαλείται το Reuters, η Μπαρίμ αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι ουδέποτε ζήτησε από ηθοποιούς να υποστηρίξουν τις διαδηλώσεις.

«Η δουλειά μου ως μάνατζερ είναι να εκπροσωπώ τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάζομαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν τις δικές τους ιδέες, βούληση και αποφάσεις. Δεν οργάνωσα κάτι κατευθύνοντας τις ιδέες τους», δήλωσε η Μπαρίμ, σύμφωνα με το κείμενο της δήλωσής της.

Το 2013, οι διαδηλώσεις εναντίον των σχεδίων κατασκευής ενός εμπορικού κέντρου στο Πάρκο Γκεζί, στην κεντρική Πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, εξελίχθηκαν σε διαμαρτυρίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων κατά της κυβέρνησης σε όλη την Τουρκία.

Ακολούθησε σκληρή καταστολή από την πλευρά των τουρκικών αρχών. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 8.000 συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Μπαρίμ είχε «εντατική επικοινωνία» με κατηγορουμένους στη δίκη για το Πάρκο Γκεζί τον καιρό των διαδηλώσεων. Στους κατηγορουμένους περιλαμβάνεται ο επιχειρηματίας Οσμάν Καβαλά, ο οποίος καταδικάσθηκε τον Απρίλιο του 2022 σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Ο Καβαλά βρίσκεται στη φυλακή από τον Νοέμβριο του 2017, αντιμετωπίζοντας διάφορες κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες κατασκοπεία, χρηματοδότηση των διαδηλώσεων για το Πάρκο Γκεζί και ανάμιξη στο αποτυχημένο πραξικόπημα εναντίον της κυβέρνησης του Ερντογάν το 2016.

Turkey arrests talent manager over trying to overthrow the government https://t.co/YnvKLkyI6V pic.twitter.com/24XulFsdCa

— Reuters (@Reuters) January 28, 2025