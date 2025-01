Τραμπ και για 3η θητεία; «Δεν ξέρω αν απαγορεύεται στα αλήθεια»

«Έχω συγκεντρώσει πολλά χρήματα για την επόμενη εκστρατεία και ξεκινάω από την αρχή ότι δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω ο ίδιος, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος, διότι δεν το ξέρω», είπε χαρακτηριστικά ενώπιον Ρεπουμπλικάνων βουλευτών.

«Νομίζω πως δεν μου επιτρέπεται να είμαι υποψήφιος. Μάικ; Θα ήταν καλύτερα να μην σε εμπλέξω σε αυτόν τον διάλογο», συνέχισε ο 47ος πρόεδρος απευθυνόμενος στον «speaker», τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, παρόντα δίπλα του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ, που μόλις άρχισε τη δεύτερη θητεία του, αφού άσκησε ήδη την εξουσία από το 2017 ως το 2021, κάνει τέτοια σχόλια, χωρίς να κρύβει πως τα εννοεί στα σοβαρά.

For the second time in the past few days, Trump is “joking” about violating the Constitution and running for a third term:

“I’ve raised a lot of money for the next race that I assume I can’t use for myself… I think I’m not allowed to run again. I’m not sure, am I allowed to run… pic.twitter.com/puDqLxrR7s

