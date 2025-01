Ράμα: Διαψεύδει ότι του ζητήθηκε η μεταφορά 100.000 ανθρώπων από τη Γάζα στην Αλβανία

Ειδικότερα, νωρίτερα το ισραηλινό Channel 12 φέρεται ότι μετέδωσε πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έχει σχέδιο να μετεγκαταστήσει 100.000 πρόσφυγες από τη Γάζα στην Αλβανία.

«Έχω καιρό να ακούσω κάτι τόσο ψεύτικο – και τελευταία υπάρχουν πολλές ψεύτικες ειδήσεις! Δεν είναι απολύτως αληθινό», σημείωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Αναλυτικά ο Ράμα έγραψε: «Έχω καιρό να ακούσω κάτι τόσο ψεύτικο – και τελευταία υπάρχουν πολλές ψεύτικες ειδήσεις! Δεν είναι απολύτως αληθινό.

Πλήρης σεβασμός και αλληλεγγύη για το λαό της Γάζας, ο οποίος έχει απανθρωποποιηθεί από το άγριο καθεστώς της Χαμάς και έχει υπομείνει έναν κολασμένο πόλεμο μετά τη μεσαιωνική φρίκη της 7ης Οκτωβρίου. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: η Αλβανία δεν έχει ζητήσει από κανέναν, ούτε μπορούμε καν να σκεφτούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη.

Είμαστε υπερήφανοι για τις ισχυρές φιλίες μας με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και, φυσικά, τον παλαιστινιακό λαό, του οποίου το κράτος η Αλβανία αναγνώρισε πριν από πολύ καιρό.

Αλλά η Αλβανία δεν βρίσκεται στην ίδια τη Μέση Ανατολή, και από την καρδιά της Ευρώπης, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε ένα τέτοιο θέμα. Ωστόσο, ευχόμαστε και προσευχόμαστε να δοθεί στον παλαιστινιακό λαό η ευκαιρία να ζήσει στο δικό του κράτος, ως ελεύθερος λαός υπό δημοκρατικό πολίτευμα, και η Χαμάς να μην μπορέσει ποτέ ξανά να βλάψει το Ισραήλ – ή, πρωτίστως, τους ίδιους τους Παλαιστίνιους».

I haven’t heard something so fake in quite some time—and there’s been a lot of fake news lately! It is absolutely not true.

Full respect and solidarity for the people of Gaza, who have been dehumanized by the savage Hamas regime and have endured a hellish war following the… pic.twitter.com/tc5YgC3ds6

— Edi Rama (@ediramaal) January 27, 2025