Κακοκαιρία στη Γαλλία – Οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 40 χρόνων

Όπως αυτή η κάτοικος της Αμανλίς, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Ρεν, δεκάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μπροστά στην ασταμάτητη άνοδο των υδάτων που ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αυτό το διαμέρισμα της Βρετάνης, το Ιλ ε Βιλέν, έχει τεθεί σήμερα και αύριο σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για πλημμύρες, με τη στάθμη των υδάτων σε δύο ποτάμια, το Βιλέν και το Σες, να έχει ανέλθει σε επικίνδυνα επίπεδα.

«Αυτοί οι δύο ποταμοί θα φθάσουν σε σπάνια επίπεδα», προειδοποιεί ο οργανισμός Vigicrues στο δελτίο του σήμερα στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας).

«Η πτώση της στάθμης θα είναι αργή και δεν θα ξεκινήσει πιθανόν πριν από την Τετάρτη», δήλωσε χθες η δήμαρχος της Ρεν, Ναταλί Απερέ, σε ένα δελτίο Τύπου.

Floodwaters submerged cars and buildings in the western French city of #Rennes on Sunday, January 26 as #StormHerminia reached parts of western #France.

Authorities said it was the worst flooding to hit the city in 40 years. pic.twitter.com/eMkigdeDnJ

— FRANCE 24 English (@France24_en) January 27, 2025