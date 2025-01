Νετανιάχου: Θα απελευθερωθούν 6 Ισραηλινοί όμηροι μέσα στην εβδομάδα – Τι είπε με τον Χέγκσεθ στην πρώτη του επικοινωνία

Όπως γνωστοποίησε σε ανάρτηση στο X οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αφεθούν ελεύθεροι ακόμη τρεις όμηροι την Πέμπτη πέραν των τριών το ερχόμενο Σάββατο, με αντάλλαγμα να επιτραπεί η επιστροφή δεκάδων χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων αμάχων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Έπειτα από εντατικές και αποφασιστικές διαπραγματεύσεις (…) το Ισραήλ έλαβε από τη Χαμάς κατάλογο με την κατάσταση όλων των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, συμπλήρωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Following the conducting of vigorous and determined negotiations led by Prime Minister Benjamin Netanyahu, Hamas has backtracked and will carry out an additional phase of releasing hostages this Thursday.

Θα γίνουν τρεις απελευθερώσεις ομήρων την Πέμπτη —στα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα συγκαταλέγεται η 29χρονη άμαχη Αρμπέλ Γεχούντ— πέρα από τις τρεις, που είχε προγραμματιστεί για το το Σάββατο.

Σε αντάλλαγμα, ο ισραηλινός στρατός θα επιτρέψει από σήμερα το πρωί «τη διέλευση προς τον βορρά της Γάζας», πάντα κατά το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό είχε εν τω μεταξύ χθες ο νέος επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ. Ήταν η πρώτη του τηλεφωνική συνδιάλεξη με ξένο αξιωματούχο αφότου ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του.

Οι κ.κ. Χέγκσεθ και Νετανιάχου «συζήτησαν τη σημασία που έχει να προωθηθούν οι κοινές προτεραιότητες και τα αμοιβαία συμφέροντα» σε ό,τι αφορά «την ασφάλεια, ιδιαίτερα έναντι των συνεχιζόμενων απειλών», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε ενημερωτικό σημείωμά του.

