Γάζα: Απελευθερώθηκαν άλλες 4 όμηροι από τη Χαμάς

Και οι τέσσερις γυναίκες όμηροι είναι στελέχη του ισραηλινού στρατού.

Οι τέσσερις όμηροι είναι ντυμένες με στολές και όλες έχουν τα μαλλιά τους δεμένα. Χαμογέλασαν και χαιρέτησαν τον κόσμο στην πλατεία καθώς ανέβηκαν στη σκηνή.

Αυτή θα είναι η δεύτερη ομάδα ομήρων που απελευθερώνει η Χαμάς από τότε που συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός.

WATCH: Four female Israeli hostages seen in IDF uniforms, waving to crowd, before boarding Red Cross vehicles in Gaza pic.twitter.com/ypJaTQtdje

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 25, 2025