Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε τις απελάσεις μεταναστών

Τα πρώτα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που μετέφεραν απελαθέντες, προσγειώθηκαν στη Γουατεμάλα, όπως ανακοίνωσαν και οι τοπικές αρχές της χωρας.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μετανάστευσης της Γουατεμάλας, το πρώτο αεροσκάφος προσγειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μεταφέροντας 79 άτομα, 31 γυναίκες και 48 άνδρες. Το δεύτερο προσγειώθηκε το πρωί, αλλά ο αριθμός των επιβατών του δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025