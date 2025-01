Εκπρόσωπος Λευκού Οίκου: Οι πτήσεις απέλασης μεταναστών ξεκίνησαν

Ακόμη, η Λέβιτ σημείωσε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ στέλνει ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο: Εάν εισέλθετε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα αντιμετωπίσετε σοβαρές συνέπειες».

Δύο φωτογραφίες συμπεριλήφθηκαν στην ανάρτηση μιας σειράς κρατουμένων που φορτώθηκαν σε μεγάλο στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ.

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025