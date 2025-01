ΗΠΑ: Σε άδεια μετ’ αποδοχών όλοι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες DΕΙ

Μετά την υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων τη Δευτέρα και την Τρίτη για τον τερματισμό των ομοσπονδιακών προγραμμάτων υπέρ της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης (DEI), η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην εξειδίκευση και υλοποίηση των μέτρων.

Με ένα εσωτερικό memo και αποστολέα το Γραφείο Διαχείρισης (Ομοσπονδιακού) Προσωπικού των ΗΠΑ το βράδυ της Τρίτης, η αμερικανική διοίκηση καλεί όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που εργάζονται σε τομείς της DEI να τεθούν σε άδεια μετ’ αποδοχών μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με μια ανάρτηση στο X.

Μάλιστα η διατύπωσή της είναι η εξής: Σε όσους δημοσιογράφους ρωτούν, η απάντηση είναι: «Με χαρά το επιβεβαιώνω».

To every reporter asking about this: I can gladly confirm! https://t.co/gRb356vSwO

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 22, 2025