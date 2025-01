Ελίζ Στεφάνικ: Το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη – Έκανε λόγο για «αντισημιτική σήψη» στον ΟΗΕ

«Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι κάτι στο οποίο έχω δεσμευτεί να κάνω σε αυτόν τον ρόλο και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους με ενδιέφερε αυτή η θέση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου με τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε η Ελίζ Στεφάνικ στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας κατά την ακρόαση επιβεβαίωσης.

Ακόμη, είπε ότι χρησιμοποίησε τον τρέχοντα ρόλο της ως μέλους της Βουλής για να καταπολεμήσει την «αντισημιτική σήψη» στις ΗΠΑ, μια εμφατική αναφορά στη σκληρή της ανάκριση προς τους επικεφαλής των πανεπιστημίων σχετικά με τον χειρισμό των διαδηλώσεων κατά του Ισραήλ. Η Στέφανικ λέει ότι ελπίζει να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση στον ΟΗΕ.

«Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στον ΟΗΕ… Τα φορολογημένα μας δολάρια δεν πρέπει να είναι συνένοχοι στην υποστήριξη οντοτήτων που είναι αντίθετες με τα αμερικανικά συμφέροντα, αντισημιτικές ή εμπλέκονται σε απάτη, διαφθορά ή τρομοκρατία», τόνισε.

«Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει κρίση μετά την κρίση, με ομήρους, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών να κρατούνται ακόμα υπό την αιχμαλωσία της Χαμάς, μέχρι τις προκλήσεις εθνικής ασφάλειας που κυμαίνονται από την Κίνα, τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν… ποτέ δεν ήταν πιο κρίσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να ηγηθούν με δύναμη και ηθική διαύγεια», ανάφερε η Στεφάνικ.

Υπογράμμισε δε ότι υπάρχουν περισσότερα ψηφίσματα στον ΟΗΕ που καταδικάζουν το Ισραήλ από οποιαδήποτε άλλη χώρα και κατέκρινε τον οργανισμό για την άτονη και καθυστερημένη καταδίκη των γυναικών της επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, η οποία περιελάμβανε σεξουαλική βία κατά των Ισραηλινών.

Επιπλέον, η Στεφάνικ χαρακτήρισε την Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA ως «πρόγραμμα που δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή του ΟΗΕ. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και να βεβαιωθούμε ότι τα δολάρια μας πηγαίνουν σε προγράμματα εντός του ΟΗΕ που λειτουργούν και έχουν βάση στο κράτος δικαίου, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της εθνικής μας ασφάλειας».

«Δεν πρέπει ποτέ να ανεχθούμε τα χρήματα των φορολογουμένων των ΗΠΑ να στρέφονται προς την τρομοκρατία. Ήμουν ένα από τα μέλη που ψήφισαν υπέρ της αποχρηματοδότησης της UNRWA… Μπορούμε να ανατρέξουμε σε οργανώσεις εντός του ΟΗΕ που είναι αποδεδειγμένες οργανώσεις όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα –που εξακολουθούν να χρειάζονται μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και εκσυγχρονισμό– αλλά δεν έχουν τους τρομοκρατικούς δεσμούς που Η UNRWA είχε που αποκαλύφθηκαν στις 7 Οκτωβρίου», ανάφερε.

Ακόμη, η υποψήφια πρέσβης των ΗΠΑ αρνείται να υποστηρίξει μια λύση δύο κρατών ή τα δικαιώματα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση, αναφέρει η Haaretz. «Πιστεύω ότι αξίζουν πολύ περισσότερα από τις αποτυχίες που είχαν από την ηγεσία των τρομοκρατών», είπε.

Ερωτηθείσα εάν συμφωνεί με τους ακροδεξιούς βουλευτές Μπεζαλέλ Σμότριχ και Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, η Ελίζ Στεφάνικ απάντησε καταφατικά.

VAN HOLLEN: Do you share the view that Israel has a biblical right to the entire West Bank?

STEFANIK: Yes pic.twitter.com/q4KQQoINwx

— Aaron Rupar (@atrupar) January 21, 2025