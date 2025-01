«Κούρασε το… Όλοι είναι Χίτλερ»: Η απάντηση του Έλον Μασκ για τον αμφιλεγόμενο χαιρετισμό

«Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω που το κάνατε πράξη», είπε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και σημαντικός δωρητής και σύμβουλος του Τραμπ, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στην Ουάσιγκτον.

Στη συνέχεια, ο Μασκ χτύπησε το δεξί του χέρι στο στήθος του, με τα δάχτυλα του, προτού σηκώσει το δεξί του χέρι του προς τα πάνω, με τα δάχτυλα ενωμένα και την παλάμη προς τα κάτω. Καθώς τον αποθέωνε το πλήθος, ο Μασκ γύρισε και χαιρέτησε ξανά, με τον ώμο και το χέρι του λίγο πιο χαμηλά.

Η παρεξηγήσιμη χειρονομία μπορεί να ερμηνευθεί ότι παραπέμπει σε ναζιστικό χαιρετισμό, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. Ενδεικτική είναι η ανάρτηση της Ruth Ben-Ghiat, καθηγήτριας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, η οποία ανέφερε: «Ιστορικός του φασισμού εδώ. Ήταν ένας ναζιστικός χαιρετισμός και επίσης πολύ πολεμικός». Από την άλλη, οι υποστηρικτές του επιμένουν ότι η χειρονομία παρερμηνεύτηκε και προβλήθηκε λάθος μετά από «εκστρατείες βρώμικων τεχνασμάτων».

Σημειώνεται ότι η Ένωση Anti-Defamation League (ADL), η οποία εκστρατεύει κατά του αντισημιτισμού, ορίζει τον ναζιστικό χαιρετισμό ως «ένα τεντωμένο δεξί χέρι με την παλάμη προς τα κάτω».

Πώς απαντά όμως ο ίδιος; Στην πρώτη του αντίδραση μετά τον σάλο, ο Μασκ δημοσίευσε παλιότερη ανάρτησή του από τον λογαριασμό «The Rabbit Hole», απορρίπτοντας τις κατηγορίες σε βάρος του, τις οποίες απέδωσε σε μια ευρύτερη καμπάνια δυσφήμισης.

Frankly, they need better dirty tricks.

The “everyone is Hitler” attack is sooo tired https://t.co/9fIqS5mWA0

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025