Τραμπ σε Αμερικανούς στρατιώτες στη Νότια Κορέα: Τι κάνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν; (βίντεο)

Διάθεση για αστεία είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν κλήθηκε να μιλήσει σε μέλη του αμερικανικού στρατού που εδρεύουν στη Νότια Κορέα μέσω βιντεοκλήσης.

Ο ίδιος βρισκόταν πάνω σε μία σκηνή και όταν στην οθόνη εμφανίστηκαν οι Αμερικανοί στρατιώτες, είπε: «Γεια σε όλους, πώς τα πάμε εκεί; Πώς είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν;».

Το αστείο του έγινε δεκτό με λίγο γέλιο από το πλήθος.

Μιλώντας στη μεγάλη οθόνη, ο λοχίας Ρόμπιν Μπόλμερ καλωσόρισε τον Τραμπ πίσω στην προεδρία του. «Είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε, κύριε Πρόεδρε». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Commander-in-Chief Ball, ο Τραμπ είπε ότι ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο κέρδισε τις εκλογές ήταν η σχέση του με τον στρατό.

«Πρέπει να σας πω, με τον στρατό, πραγματικά κερδίσαμε», είπε.

Trump just called troops stationed in Korea and dropped a banger opening line:

“How are we doing over there? How’s Kim Jong Un doing?”

