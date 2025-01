ΗΠΑ: Κατατέθηκαν αγωγές αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση του Τραμπ για τον σχηματισμό του DOGE

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής ομάδας με στόχο τη διενέργεια δραματικών περικοπών στην αμερικανική κυβέρνηση, προσελκύοντας άμεσα αγωγές που αμφισβητούν τη λειτουργία της.

Η ομάδα – που ονομάστηκε Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας ή DOGE- συνδιοικείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla Έλον Μασκ και έχει μεγαλεπήβολους στόχους την κατάργηση ολόκληρων ομοσπονδιακών υπηρεσιών και την περικοπή των τριών τετάρτων των θέσεων εργασίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο αποτυχημένος προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Vivek Ramaswamy είναι συμπρόεδρος, αλλά θα ανακοινώσει την αποχώρησή του από το DOGE την επόμενη εβδομάδα, καθώς προετοιμάζεται για την κούρσα του κυβερνήτη στο Οχάιο, δήλωσε άτομο που γνωρίζει τα σχέδια του Ramaswamy.

«Για να αποκαταστήσει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της ομοσπονδιακής μας κυβέρνησης, η κυβέρνησή μου θα ιδρύσει το ολοκαίνουργιο Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», δήλωσε ο Τραμπ στην εναρκτήρια ομιλία του τη Δευτέρα.

Οι αρμοδιότητες του DOGE

Παρά την ονομασία, η επιτροπή δεν είναι υπουργείο και έχει μικρή επίσημη εξουσία για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, πόσο μάλλον τις κεφαλαιώδεις περικοπές που προτείνονται από τον Μασκ και τον Ramaswamy.

Συνδικάτα κυβερνητικών υπαλλήλων, ομάδες παρακολούθησης και οργανώσεις δημοσίου συμφέροντος έκαναν μήνυση μέσα σε λίγα λεπτά από την ανακοίνωση.

Μεταξύ αυτών ήταν η ομάδα παρακολούθησης National Security Counselors, η οποία ισχυρίστηκε ότι το DOGE παραβιάζει νόμο του 1972 που διέπει τις ομοσπονδιακές συμβουλευτικές επιτροπές. Το ίδιο έκαναν και η Αμερικανική Ένωση Δημόσιας Υγείας, η Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών και η ομάδα παρακολούθησης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Μια άλλη ομάδα παρακολούθησης, η Public Citizen, υποβάλλει μήνυση για το αβέβαιο νομικό καθεστώς του DOGE, μαζί με ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί τους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης.

