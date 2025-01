Ορκωμοσία Τραμπ: Η αμήχανη στιγμή του Μπάρον Τραμπ δίπλα στον ενθουσιώδη Έλον Μασκ

Ο λόγος για τον Έλον Μασκ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέβασε και ένα σύντομο βίντεο στο οποίο δηλώνει κοιτώντας με ένα πλατύ χαμόγελο και άκρατο ενθουσιασμό την κάμερα «Οι ΗΠΑ πηγαίνουν στον Άρη!».

Δίπλα στον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη στέκεται ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, ο οποίος φαίνεται να αισθάνεται τουλάχιστον αμήχανα μπροστά στις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του Μασκ. Συνεσταλμένος και σοβαρός, χειροκροτά, με το ύφος του πάντως να δείχνει ότι θα ήθελε και ο διπλανός του να είναι πιο μετρημένος.

AMERICA IS GOING TO MARS

— Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2025