Το επιβλητικό look της Μελάνια Τραμπ στην ορκωμοσία: Dark MAGA βγαλμένο από ταινία

Η επιλογή της για τη δεύτερη, ιστορική ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένα ανδρόγυνο look, που πολλοί σχολίασαν ότι έμοιαζε να βγαίνει από ταινία. Οι θαυμαστές της στα social media βάφτισαν το στυλ της «dark MAGA», αφού ήταν αρκούντως αυστηρό έως και σκοτεινό.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα προσαρμοσμένο navy blue παλτό του Adam Lippes και ένα ασορτί καπέλο από τον Έρικ Τζάβιτς. Είναι και οι δύο Αμερικανοί σχεδιαστές. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μαύρα δερμάτινα γάντια και σκούρα μπλε σουέτ Manolo Blahnik pumps.

Το outfit έχει όλα τα χαρακτηριστικά του αγαπημένου της στυλ Πρώτης Κυρίας: σοβαρό, σικ και ταυτόχρονα έντονο.

