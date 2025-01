Ντόναλντ Τραμπ: Έρχεται καταιγισμός εκτελεστικών διαταγμάτων – Θα σταματήσουμε την εισβολή

Απευθυνόμενος σε ένα θορυβώδες πλήθος χιλιάδων ανθρώπων σε αρένα στην Ουάσινγκτον για μια «Συγκέντρωση Νίκης», ο Τραμπ έδωσε μια γεύση της επόμενης τετραετίας.

Ο Ρεπουμπλικανός υποσχέθηκε να δράσει μονομερώς σε μια ευρεία γκάμα ζητημάτων, χρησιμοποιώντας τις προεδρικές του εξουσίες για να ξεκινήσει μαζικές απελάσεις, να μειώσει τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και να τερματίσει τα προγράμματα πολυμορφίας.

«Βάζουμε την Αμερική πρώτη και όλα ξεκινούν αύριο», είπε στο πλήθος στην εκδήλωση που θύμιζε προεκλογική καμπάνια, προσθέτοντας: «Θα διασκεδάσετε πολύ παρακολουθώντας τηλεόραση αύριο».

Ο Τραμπ αναμένεται να υπογράψει περισσότερες από 200 εκτελεστικές πράξεις τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων εκτελεστικών διαταγμάτων, που είναι νομικά δεσμευτικά, και άλλων προεδρικών οδηγιών όπως διακηρύξεις, οι οποίες συνήθως δεν είναι.

«Κάθε ριζοσπαστικό και ανόητο εκτελεστικό διάταγμα της κυβέρνησης Μπάιντεν θα καταργηθεί μέσα σε λίγες ώρες από την ορκωμοσία μου», δήλωσε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε προεδρικά διατάγματα που θα ενισχύσουν τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, θα ιδρύσουν το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (Doge), θα δημοσιοποιήσουν αρχεία σχετικά με τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι το 1963, θα κατευθύνουν τον στρατό να δημιουργήσει μια αμυντική ασπίδα Iron Dome και θα εξαλείψουν τις πολιτικές πολυμορφίας, ισότητας και ένταξης (DEI) από τον στρατό.

Υποσχέθηκε επίσης ότι θα απαγορεύσει στις διεμφυλικές γυναίκες να συμμετέχουν σε γυναικείες αθλητικές κατηγορίες και να επιστρέψει τον έλεγχο της εκπαίδευσης στις πολιτείες των ΗΠΑ.

«Θα δείτε εκτελεστικά διατάγματα που θα σας κάνουν εξαιρετικά χαρούμενους», είπε στο πλήθος. «Πρέπει να θέσουμε τη χώρα μας στη σωστή πορεία».

Οι πρόεδροι συνήθως λαμβάνουν εκτελεστική δράση όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα, αλλά ο όγκος των διαταγμάτων της πρώτης ημέρας του Τραμπ μπορεί να ξεπεράσει τους προκατόχους του, και πολλά αναμένεται να αμφισβητηθούν στα δικαστήρια.

Υποσχέθηκε ότι η εκτελεστική του καταιγίδα τη Δευτέρα θα στοχεύσει την παράνομη μετανάστευση. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι η υπόσχεσή του να απελάσει εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες θα αντιμετωπίσει τεράστια υλικοτεχνικά εμπόδια και πιθανώς θα κοστίσει δεκάδες ή εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

«Θα σταματήσουμε την εισβολή», είπε κ. Τραμπ σε χιλιάδες οπαδούς του.

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να εκδώσει χάρη για άτομα που καταδικάστηκαν για συμμετοχή στις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, που προκλήθηκαν από τους υποστηρικτές του.

Αναφέρθηκε στους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου ως «ομήρους» και υποσχέθηκε ότι «όλοι θα είναι πολύ χαρούμενοι» με την απόφασή του τη Δευτέρα.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Capital One Arena στο κέντρο της Ουάσινγκτον, με χωρητικότητα περίπου 20.000 ατόμων.

Ξεκίνησε με μια εμφάνιση του Kid Rock και περιλάμβανε ομιλίες από την τηλεοπτική προσωπικότητα Μέγκιν Κέλι, τον ηθοποιό Τζον Βόιτ και τον ανώτερο σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Ο Έλον Μασκ επίσης εκφώνησε μια σύντομη ομιλία, ενώ στη σκηνή ανέβηκε και η οικογένεια του προέδρου.

