Χαμάς: Το Σάββατο η επόμενη απελευθέρωση ομήρων

«Η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ισραηλινών κρατουμένων θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του επόμενου Σαββάτου, κατά την έβδομη ημέρα της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε τηλεφωνικά από την Ντόχα στο AFP ο αξιωματούχος της Χαμάς, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ομήρων που θα απελευθερωθούν τότε, ούτε τον αριθμό των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα πρέπει να απελευθερώσει σε αντάλλαγμα το Ισραήλ.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την πλευρά του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι στο έδαφος του Ισραήλ βρίσκονται οι 3 πρώτες όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς από τη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τις προηγούμενες ώρες.

«Είναι στο σπίτι» ανέφερε σε ανάρτησή του ο στρατός του Ισραήλ, ενώ το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε: «Χαιρετίζουμε την επιστροφή των τριών κρατουμένων και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί μέσω του στρατού ότι βρίσκονται στα χέρια των δυνάμεών μας».

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε βίντεο με την υποδοχή της οχηματοπομπής του Ερυθρού Σταυρού από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

