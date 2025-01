Γάζα: Επέστρεψαν στο Ισραήλ οι 3 όμηροι – Συγκινημένες οι οικογένειές τους

IDF release shows the arrival of Emily Damari, Romi Gonen, and Doron Steinbrecher at the reception facility in Israel pic.twitter.com/gFaKldQHKu

«Είναι στο σπίτι» ανέφερε σε ανάρτησή του ο στρατός του Ισραήλ, ενώ το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε: «Χαιρετίζουμε την επιστροφή των τριών κρατουμένων και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί μέσω του στρατού ότι βρίσκονται στα χέρια των δυνάμεών μας».

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε βίντεο με την υποδοχή της οχηματοπομπής του Ερυθρού Σταυρού από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Video: IDF soldiers greet the Red Cross convoy, which contains the Israeli hostages. pic.twitter.com/qxYQZ1VGj1

— NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2025