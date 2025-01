Αυτές είναι οι τρεις γυναίκες – όμηροι της Χαμάς που θα απελευθερωθούν πρώτες

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού επιβεβαίωσε την παραλαβή της σχετικής λίστας, ανακοίνωσε ότι η απελευθέρωση των τριών ομήρων από τη Χαμάς θα πραγματοποιηθεί σήμερα μετά τις 16:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα επεσήμανε ότι άλλες τέσσερις γυναίκες-όμηροι, θα αφεθούν ελεύθερες σε επτά ημέρες.

Οι τρεις γυναίκες που θα απελευθερωθούν είναι οι εξής:

Ρόμι Γκόνεν (Romi Gonen): Ηταν 23 ετών όταν την απήγαγαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023. Συμμετείχε στο φεστιβάλ με τη φίλη της Γκάγια Κοβάρσκι, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Ρόμι κατάφερε να τηλεφωνήσει στη μητέρα της κατά τη διάρκεια της επίθεσης και έστειλε φωνητικά μηνύματα που περιέγραφαν την φρικτή κατάσταση καθώς πλησίαζαν οι τρομοκράτες της Χαμάς.

Ντόρον Στάινμπρέχερ (Doron Steinbrecher) 30 ετών τότε, απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Έστειλε μηνύματα στην οικογένειά της κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενημερώνοντάς τους ότι τρομοκράτες είχαν μπει στο δωμάτιό της. Το τελευταίο της μήνυμα προς την οικογένειά της ήταν «Είναι εδώ».

Doron Steinbrecher, a 30-year-old veterinary nurse, was kidnapped from her home in Kibbutz Kfar Aza on Oct. 7.

She kept in touch with her sister and parents during the Hamas attack until she was taken. Her last message was a voice message to her friends, saying, “They’ve… pic.twitter.com/in7ZN1yFqH

