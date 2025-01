Πρόβες ορκωμοσίας με «Ελβις Πρίσλεϊ» για τον Ντόναλντ Τραμπ – Το μεσημέρι της Δευτέρας αλλάζουν χέρια οι κωδικοί των πυρηνικών

Το δριμύ ψύχος δεν επιτρέπει το τελετουργικό που ακολουθείται συνήθως, έτσι η ορκωμοσία θα γίνει στη Ροτόντα του Καπιτωλίου και όχι στα σκαλιά του, ως είθισται.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, για να μεταφέρει τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο. Στην πτήση προς την Ουάσινγκτον συνόδευσαν τον Τραμπ η σύζυγός του Μελάνια, η κόρη του Ιβάνκα και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ.

Trump lands back in DC and is immediately introduced by Elvis.

This is the greatest timeline ever ⚡️

pic.twitter.com/vhoNzk09pl

— Benny Johnson (@bennyjohnson) January 19, 2025