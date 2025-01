ΟΗΕ: 200.000 πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στη Συρία

Ανάμεσα στις 8 Δεκεμβρίου 2024 και τις 16 Ιανουαρίου 2025, περί τους 195.200 Σύροι είχαν επιστρέψει στην χώρα τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο κ. Γκράντι.

«Σύντομα θα πάω στη Συρία – και στις γειτονικές χώρες – καθώς η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες αυξάνει την υποστήριξή της προς τους επαναπατρισθέντες και τις κοινότητες υποδοχής», έγραψε.

Since early December, nearly 200,000 Syrians have returned home, in addition to about 500,000 who went back during last year’s conflict in Lebanon. Soon I will visit Syria — and its neighbouring countries — as UNHCR steps up its support to returnees and receiving communities. pic.twitter.com/8LWX4HJoaH

